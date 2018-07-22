"Смесь чести и позора": Портников призвал Украину отказаться от Героев

Журналист Виталий Портников считает, что почетное звание "Героя" в Украине нужно отменить, как рудимент СССР.

"Ни в одной стране мира, кроме Советского Союза и стран-сателлитов, не было почетного звания Героя и разных там народных артистов и заслуженных журналистов-мелиораторов. Государство должно награждать орденами и знаками отличия. А кто герой – решают народ и время", - написал публицист на своей странице в Facebook.

По мнению Портникова, в Советском Союзе это звание было придумано именно потому, что "государство Сталина хотело подменить народ" и "что звание героя уравнивало солдата, который отдал жизнь за Родину, с чекистом или партийным чиновником".

"Достаточно просто просмотреть перечень Героев Украины, чтобы увидеть, какая это смесь чести и позора", - утверждает журналист.

Портников считает, что "отменить советское рудиментарные звание такая же необходимость как демонтировать памятники Ленину".

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, президент Украины Петр Порошенко поздравил спортсмена, а премьер Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру звание Героя Украины.