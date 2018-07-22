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"Смесь чести и позора": Портников призвал Украину отказаться от Героев

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Журналист Виталий Портников считает, что почетное звание "Героя" в Украине нужно отменить, как рудимент СССР.

"Ни в одной стране мира, кроме Советского Союза и стран-сателлитов, не было почетного звания Героя и разных там народных артистов и заслуженных журналистов-мелиораторов. Государство должно награждать орденами и знаками отличия. А кто герой – решают народ и время", - написал публицист на своей странице в Facebook.

По мнению Портникова, в Советском Союзе это звание было придумано именно потому, что "государство Сталина хотело подменить народ" и "что звание героя уравнивало солдата, который отдал жизнь за Родину, с чекистом или партийным чиновником".

"Достаточно просто просмотреть перечень Героев Украины, чтобы увидеть, какая это смесь чести и позора", - утверждает журналист.

Портников считает, что "отменить советское рудиментарные звание такая же необходимость как демонтировать памятники Ленину".

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Виталий Портников
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