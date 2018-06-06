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Смена температур: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В среду, 6 июня, в Украине немного похолодает, особенно на севере и северо-западе.

В ближайшее время с севера Европы в Украину начнет перемещаться холодный воздух, в результате чего в большинстве областей, кроме юга, посвежеет сообщает Укргидрометцентр.

Юго-восточная часть страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта, остальная территория – в зоне влияния поля повышенного давления.

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Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание

В южных, восточных областях и Карпатах местами небольшой дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура в южной части ночью 14-19°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-23°, на Закарпатье, в Днепропетровской и Донецкой областях 21-26°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+13°, днем около +20°.

Новости
Скачки давления: украинцев предупредили о перемене погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года средняя месячная температура воздуха будет составлять +18 +22, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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