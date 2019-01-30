''Смачно плюнул мне в лицо'': топ-пропагандистка Кремля порадовала сеть откровением о ''народной любви''

Топ-пропагандистка Кремля, руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала о плевке в лицо, чем вызвала бурную реакцию среди комментаторов к ее постам.

Так, российская журналистка в своем ЖЖ выложила часть книги, где и описала ситуацию.

"Громов, Лесин, Дюмин, идиопатическая крапивница и ресторан "Скандинавия". Ловите вторую главу из книги про РТ и не только", - подписала она отрывок.

Маргарита Симоньян

Далее приводим выдержку:

"Утром на своем сером фольксвагене, недавно подаренном мне тогдашним бойфрендом, поехала завтракать с другом, который давно работал с иностранными телеканалами и должен был, как я надеялась, хоть что-то про них понимать. На светофоре мне посигналил какой-то мужик – открой, мол, окно. Я открыла – подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще повернулась в его сторону, чтобы лучше расслышать. И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо. Я не знаю, что это было. Не могу исключать, что я его где-то подрезала, сама того не заметив. Ну, или просто псих. И вот такая оплеванная, не спавшая и в растрепанных чувствах еду я в ресторан "Скандинавия".

В сети решили, что это автобиографический отрывок и поддержали неизвестного мужчину.

Avengers (Russia style). Couldn’t resist this from Simioyan’s book about RT - how a stranger spit in her face and drove away. pic.twitter.com/R0NwEt0Ma9 — Fatima Tlis (@fatimatlis) 29 января 2019 г.

Надеюсь, что плевать при встрече в лицо пропагандону станет доброй традицией. pic.twitter.com/tLDNj7AmaB — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 30 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL,

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда пропагандистка Ольга Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

Также украинца вызвал на дуэль сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

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