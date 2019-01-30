|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Смачно плюнул мне в лицо'': топ-пропагандистка Кремля порадовала сеть откровением о ''народной любви''

7.2тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля, руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала о плевке в лицо, чем вызвала бурную реакцию среди комментаторов к ее постам.

Так, российская журналистка в своем ЖЖ выложила часть книги, где и описала ситуацию.

"Громов, Лесин, Дюмин, идиопатическая крапивница и ресторан "Скандинавия". Ловите вторую главу из книги про РТ и не только", - подписала она отрывок.

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Далее приводим выдержку:

"Утром на своем сером фольксвагене, недавно подаренном мне тогдашним бойфрендом, поехала завтракать с другом, который давно работал с иностранными телеканалами и должен был, как я надеялась, хоть что-то про них понимать. На светофоре мне посигналил какой-то мужик – открой, мол, окно. Я открыла – подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще повернулась в его сторону, чтобы лучше расслышать. И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо. Я не знаю, что это было. Не могу исключать, что я его где-то подрезала, сама того не заметив. Ну, или просто псих. И вот такая оплеванная, не спавшая и в растрепанных чувствах еду я в ресторан "Скандинавия".

В сети решили, что это автобиографический отрывок и поддержали неизвестного мужчину.

''Смачно плюнул мне в лицо'': топ-пропагандистка Кремля порадовала сеть откровением о ''народной любви''

''Смачно плюнул мне в лицо'': топ-пропагандистка Кремля порадовала сеть откровением о ''народной любви''

''Смачно плюнул мне в лицо'': топ-пропагандистка Кремля порадовала сеть откровением о ''народной любви''

''Смачно плюнул мне в лицо'': топ-пропагандистка Кремля порадовала сеть откровением о ''народной любви''

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда пропагандистка Ольга Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

  • Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

  • Также украинца вызвал на дуэль сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
13
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Это кацапское уё...уродище себя в зеркале видело? Ее морда просит не кирпича, а целую бетонную стенку, интересно что из себя представлял тот бойфренд, который этой Симоньянше подарил авто, да такой мымре нужно по три раза в день плевать в морду!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Обозники высосали из 21 пальца очередную бредятину. Лапша на уши свидомитам, приятного аппетита!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Сиромашенко Александр, залупорылый репоед, объясни, как выдержки из книги Симоньян могут быть очередной бредятиной, но если ты терпеть не можешь её творчество и передачи канала RT, тогда понятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Скакло продолжает засерать интернет)Куда да не кинь - везде скакло льет лайно тоннами.Походу от "сытой и бохатой Европейской" жизни.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Федоров Федор, срашкуны вы конченые, а ваши бабы просто омерзительны, как с такими мужеподобными существами можно иметь секс, разве что только по пьяне от стекломоя или бояры.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Пёдоров Пёдор,хороший ты пёсик, иди возьми с полки косточку.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги