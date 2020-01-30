"Славянам это не грозит": оккупанты в Крыму нашли "лекарство" от коронавируса

Жители оккупированного Россией Крыма не боятся распространения смертельного коронавируса из Китая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели журналисты "Крым.Реалии".

Жители Ялты рассказали, что ведут здоровый образ жизни и не опасаются заражения.

"Начитались в интернете кучу всего, что это вообще биороботов убирают китайских. И что славянам это не грозит… Ведем здоровый образ жизни, дышим свежим воздухом морским", "Солнце, воздух и вода дают здоровье. Радоваться жизни. Положительные эмоции защищают от всего", – говорили крымчане.

Отмечается, что ажиотажа из-за возможного заражения коронавирусом в аптеке нет.

"Ни в какую корону не верю. Это как раньше пугали свиным и куриным гриппом. Так вот я ела тогда и курицу и свинью. Ерунда это все, сопли", "Пью водку, ем острые закуски", "Смазываю лицо и носогубные складки детским кремом", "Каждый год пугают людей. Каждый день хожу нам море купаюсь, вот и все. Бодро себя чувствую. Говорят, что зубы будут расти как у акулы, в два ряда" – рассказали ялтинцы о профилактике заболеваний.

Также респонденты отметили, что Крым находится далеко от Китая, главное, "чтобы был контроль в аэропортах по прилету".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подтвердили один случай коронавируса.

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