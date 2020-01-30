Главная Новости
30 января • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Славянам это не грозит": оккупанты в Крыму нашли "лекарство" от коронавируса

1.1т
Читать материал на украинском

Жители оккупированного Россией Крыма не боятся распространения смертельного коронавируса из Китая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели журналисты "Крым.Реалии".

Жители Ялты рассказали, что ведут здоровый образ жизни и не опасаются заражения.

Новости
КНДР закрыла страну из-за угрозы коронавируса

"Начитались в интернете кучу всего, что это вообще биороботов убирают китайских. И что славянам это не грозит… Ведем здоровый образ жизни, дышим свежим воздухом морским", "Солнце, воздух и вода дают здоровье. Радоваться жизни. Положительные эмоции защищают от всего", – говорили крымчане.

Отмечается, что ажиотажа из-за возможного заражения коронавирусом в аптеке нет.

"Ни в какую корону не верю. Это как раньше пугали свиным и куриным гриппом. Так вот я ела тогда и курицу и свинью. Ерунда это все, сопли", "Пью водку, ем острые закуски", "Смазываю лицо и носогубные складки детским кремом", "Каждый год пугают людей. Каждый день хожу нам море купаюсь, вот и все. Бодро себя чувствую. Говорят, что зубы будут расти как у акулы, в два ряда" – рассказали ялтинцы о профилактике заболеваний.

Также респонденты отметили, что Крым находится далеко от Китая, главное, "чтобы был контроль в аэропортах по прилету".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подтвердили один случай коронавируса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Аннексия Крыма Коронавирус
Место
Украина Ялта
Теги
Крым опрос
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Лекарство приготовить очень просто, записывайте рецепт. Надо взять пучок укропу и одну кошачью жопу, два опездка взять телячьих, бычий х.у.й и два собачьих, две гусиных лапки, секель старой бабки, не забыть ведро воды и еще хохла туды...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Татары у них по ходу тоже славяне?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 3 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, татары татарские...венгры венгерские...поляки польские...но живут временно в Украине?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иваненко Виталий, в Украине татары татары)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха ха ха а причем руцкие то к славянам?))ха ха ха от насмешил))))с каких это пор потомки финнов угров и Кавказа с Азией стали славянами?ха ха ха)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 5 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, Немец,...гражданин Германии, а что же так ты заливоло про участие в ато на Донбассе??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, немец на советском замесе?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги