Сказочная погода: синоптик дала прогноз на выходные по Украине

В выходные, 26-27 января, Украина окажется между мощным антициклоном, нависшим над континентальной Европой, и масштабной циклоничнистю над северной ее частью. Поэтому в большинстве областей в эти дни будет пасмурно и местами с осадками.

Об этом написала в своем прогнозе на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферные фронты с севера и северо-восточной зон влияния попытаются "откусить" кусок солнечной погоды на территории нашей страны.

"Сказочно выглядит синоптическая ситуация в ближайшие дни. И не потому, что очень красиво, хотя кому-то, может, попадется фантастический иней на деревьях, а потому что очарована каким-то сказочным мощным героем", – написала она.

Синоптик рассказала об изменениях погоды в выходные

Так, в Сумской, Харьковской, Луганской, Черниговской и Киевской в субботу будет облачно, местами с небольшими дождями. Однако уже в воскресенье в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Тогда как в Карпатах пройдет снег и мокрый снег.

Кроме этого, 25-го января на севере и востоке будет "бушевать" порывистый, до сильного, западный ветер. Температура воздуха ночью составит +2... -4, в субботу днем +2... +6, а в воскресенье потеплеет до +3... +9 градусов.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталия Діденко

В Киеве в субботу тоже будет облачно и ветрено, при этом в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер.

Столбики термометров в столице покажут до нуля, 25-го января +2, а 26-го – до +4... +5 градусов.

Также синоптик отметила, что уже с понедельника, 27 января, в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки же выпадут ближе к 29-му января.

"Итак, метеопатам приготовиться. А пока запланируйте погулять в воскресенье – будет хороший день", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

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