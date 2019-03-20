Скандальный Вышинский расплакался в суде: появилось видео

Скандальный пророссийский пропагандист Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене Украины, расплакался в зале суда.

Об этом сообщает журналист OBOZREVATEL, который присутствовал на заседании по резонансному делу в Касационном уголовном суде Киеве. Там рассматривают касационную жалобу Вышинского на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации Укринформа, обвиняемый в государственной измене пропагандист утверждал, что не писал заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

"Я не подавал никаких бумаг ни на какие имена, никакие заявления не подписывал", — сказал он.

Кирилл Вышинский РИА "Новости"

По словам Вышинского, вопрос обмена для него не важен. "И если честно — это вопрос меня мало интересует, меня интересует справедливость в том, что происходит со мной, а не обмен. Для меня не свобода важна, а именно справедливость", — заявил пропагандист.

Отвечая на вопрос, почему он взял российское гражданство, Вышинский отметил, что его жена — гражданка Российской Федерации и живет в Москве. Поэтому он хотел бы иметь возможность жить рядом с ней по закону ее страны. "Кроме этого других секретных мотивов у меня не было", — заверил Вышинский.

Он добавил, что приветствует инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина упорядочить вопрос наличия у людей двойного гражданства.

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