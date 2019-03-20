Скандальный Вышинский расплакался в суде: появилось видео

Скандальный пророссийский пропагандист Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене Украины, расплакался в зале суда.
Об этом сообщает журналист OBOZREVATEL, который присутствовал на заседании по резонансному делу в Касационном уголовном суде Киеве. Там рассматривают касационную жалобу Вышинского на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По информации Укринформа, обвиняемый в государственной измене пропагандист утверждал, что не писал заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.
"Я не подавал никаких бумаг ни на какие имена, никакие заявления не подписывал", — сказал он.
Кирилл Вышинский
РИА "Новости"
По словам Вышинского, вопрос обмена для него не важен. "И если честно — это вопрос меня мало интересует, меня интересует справедливость в том, что происходит со мной, а не обмен. Для меня не свобода важна, а именно справедливость", — заявил пропагандист.
Отвечая на вопрос, почему он взял российское гражданство, Вышинский отметил, что его жена — гражданка Российской Федерации и живет в Москве. Поэтому он хотел бы иметь возможность жить рядом с ней по закону ее страны. "Кроме этого других секретных мотивов у меня не было", — заверил Вышинский.
Он добавил, что приветствует инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина упорядочить вопрос наличия у людей двойного гражданства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский. Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена".
У него нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством". Его удостоили этой награды за "объективное" освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!