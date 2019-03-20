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Скандальный Вышинский расплакался в суде: появилось видео

1.7тЧитать материал на украинском

Скандальный пророссийский пропагандист Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене Украины, расплакался в зале суда.

Об этом сообщает журналист OBOZREVATEL, который присутствовал на заседании по резонансному делу в Касационном уголовном суде Киеве. Там рассматривают касационную жалобу Вышинского на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации Укринформа, обвиняемый в государственной измене пропагандист утверждал, что не писал заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

"Я не подавал никаких бумаг ни на какие имена, никакие заявления не подписывал", — сказал он.

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский

РИА "Новости"

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Дело пропагандиста Вышинского: Россия нанесла ответный удар по Украине

По словам Вышинского, вопрос обмена для него не важен. "И если честно — это вопрос меня мало интересует, меня интересует справедливость в том, что происходит со мной, а не обмен. Для меня не свобода важна, а именно справедливость", — заявил пропагандист.

Отвечая на вопрос, почему он взял российское гражданство, Вышинский отметил, что его жена — гражданка Российской Федерации и живет в Москве. Поэтому он хотел бы иметь возможность жить рядом с ней по закону ее страны. "Кроме этого других секретных мотивов у меня не было", — заверил Вышинский.

Он добавил, что приветствует инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина упорядочить вопрос наличия у людей двойного гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Кирилл Вышинский
Место
Украина
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Д Алексей
Д Алексей
Доходит чуваку, что он просто особь мужского пола для ваты и не более.. какие обмены,он нахер в РФ никому не нужен, отработанный материал для опг озеро
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Д Алексей, нацист фантазию не включил, или тебе тупорылому методичку еще новую не дали)))
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