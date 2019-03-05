Скандал вокруг Софии Киевской: ПЦУ поставила на место греко-католиков 

Синод Православной церкви Украины отказал Украинской греко-католической церкви в проведении в соборе Святой Софии Киевской литургического богослужения восточного обряда.

Решение приняли на заседании 4 марта под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Таким образом, ПЦУ ответила на обращение предстоятеля УГКЦ Святослава (Шевчука), который в феврале 2019 года предложил проводить служения в храме.

"Констатировать, что в течение тысячелетия собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений", — решили члены Синода.

pomisna.info

Ответ будет направлен главе УГКЦ Святославу в форме письма.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет ранее обратился к главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу Шевчуку в связи с намерениями греко-католической Церкви совершить литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

Патриарх выразил обеспокоенность этим событием, так как оно могло вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

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