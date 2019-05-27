Скандал с "забытыми" пассажирами МАУ: в авиакомпании нашли решение

Пассажирам рейса PS055 Киев-Одесса, которых авиакомпания МАУ 26 мая забыла в аэропорту "Борисполь", вернут стоимость неиспользованного билета и выплатят компенсацию в размере 250 евро.
Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook. МАУ принесла извинения за допущенную халатность.
"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев – Одесса, а также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", – сказано в заявлении.
Пассажиры, которых забыли в аэропорту
Facebook Александры Коровник
"Данная ситуация возникла по вине сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг", по факту которой в настоящее время ведется служебное расследование", – отметили в МАУ.
При этом, в авиакомпании рассказали, что всем 30 "забытым" пассажирам предоставили питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Те же, кто решил улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице.
МАУ
capital.ua
"Сейчас авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес обслуживающей компании "Аэрохендлинг" по поводу ситуации, которая возникла 26.05.2019", – заявили в МАУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, МАУ не первый раз оказывается в эпицентре подобных событий.
В феврале 2019 года вокруг авиакомпании разгорелся скандал с вымогательством денег с пассажиров за сверхлимит по новым правилам.
Ранее также МАУ угодила в скандал c ручной кладью. Киевлянку едва не пустили на борт самолета рейсом в Берлин из-за споров на эту тему.
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