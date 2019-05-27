Скандал с "забытыми" пассажирами МАУ: в авиакомпании нашли решение

Пассажирам рейса PS055 Киев-Одесса, которых авиакомпания МАУ 26 мая забыла в аэропорту "Борисполь", вернут стоимость неиспользованного билета и выплатят компенсацию в размере 250 евро.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook. МАУ принесла извинения за допущенную халатность.

"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев – Одесса, а также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", – сказано в заявлении.

Пассажиры, которых забыли в аэропорту Facebook Александры Коровник

"Данная ситуация возникла по вине сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг", по факту которой в настоящее время ведется служебное расследование", – отметили в МАУ.

При этом, в авиакомпании рассказали, что всем 30 "забытым" пассажирам предоставили питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Те же, кто решил улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице.

МАУ capital.ua

"Сейчас авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес обслуживающей компании "Аэрохендлинг" по поводу ситуации, которая возникла 26.05.2019", – заявили в МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, МАУ не первый раз оказывается в эпицентре подобных событий.

В феврале 2019 года вокруг авиакомпании разгорелся скандал с вымогательством денег с пассажиров за сверхлимит по новым правилам.

Ранее также МАУ угодила в скандал c ручной кладью. Киевлянку едва не пустили на борт самолета рейсом в Берлин из-за споров на эту тему.

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