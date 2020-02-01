Волонтерка Ярина Черногуз встретилась с народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Евгением Брагарем, который написал на нее и ее подругу заявление в полицию.

Об этом девушка сообщила на странице в Facebook, заявив, что украинскому радио пришлось долго уговаривать ее на этот эфир, однако она согласилась.

"Когда оно, подав на меня заявление в нацполицию, сказал: "Ярина, мои соболезнования вам из-за потери близкого человека", я сдержалась и не сказала в эфире, чтобы он засунул их себе в ж*пу, а размышляла, что лучше: разбить ему стакан с водой об **ало или просто плюнуть в морду", – написала Черногуз.

Евгений Брагар и Ярина Черногуз Коллаж

"Обошлось все тем, что ведущий ему вручил выдержки из законов... Все-таки в надежно защищенном тылу, правда?" – добавила она.

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