Волонтерка Ярина Черногуз встретилась с народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Евгением Брагарем, который написал на нее и ее подругу заявление в полицию.
Об этом девушка сообщила на странице в Facebook, заявив, что украинскому радио пришлось долго уговаривать ее на этот эфир, однако она согласилась.
"Когда оно, подав на меня заявление в нацполицию, сказал: "Ярина, мои соболезнования вам из-за потери близкого человека", я сдержалась и не сказала в эфире, чтобы он засунул их себе в ж*пу, а размышляла, что лучше: разбить ему стакан с водой об **ало или просто плюнуть в морду", – написала Черногуз.
Евгений Брагар и Ярина Черногуз
Коллаж
"Обошлось все тем, что ведущий ему вручил выдержки из законов... Все-таки в надежно защищенном тылу, правда?" – добавила она.
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Как писал OBOZREVATEL:
Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал. При этом остальных пассажиров трансляция не смутила.
Черногуз возвращалась с похорон своего парня, воина ВСУ Николая Сорочука, которого убили террористы на Донбассе.
Девушка вместе с подругой, также волонтеркой, потребовали, чтобы их немедленно высадили из автобуса прямо среди трассы. Доехать до ближайшего населенного пункта они отказались. В результате водитель их выпустил.
В компании-перевозчике Winew заявили, что неприятно поражены поведением своих водителей и попросили извинения у волонтеров. В результате водителей уволили с работы.
Брагар пригрозил подачей заявления на волонтеров, которых он назвал националистками, дискриминирующими других людей.
Вскоре он опубликовал фото под участком и сообщил, что написал заявление. В соцсетях поступок политика раскритиковали.
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