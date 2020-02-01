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1 февраля • обновлено в 23:26
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"Стакан с водой об **ало": волонтерка рассказала о встрече с оскандалившемся Брагарем

1.7т
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Волонтерка Ярина Черногуз встретилась с народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Евгением Брагарем, который написал на нее и ее подругу заявление в полицию.

Об этом девушка сообщила на странице в Facebook, заявив, что украинскому радио пришлось долго уговаривать ее на этот эфир, однако она согласилась.

"Когда оно, подав на меня заявление в нацполицию, сказал: "Ярина, мои соболезнования вам из-за потери близкого человека", я сдержалась и не сказала в эфире, чтобы он засунул их себе в ж*пу, а размышляла, что лучше: разбить ему стакан с водой об **ало или просто плюнуть в морду", – написала Черногуз.

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Евгений Брагар и Ярина Черногуз

Евгений Брагар и Ярина Черногуз

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"Обошлось все тем, что ведущий ему вручил выдержки из законов... Все-таки в надежно защищенном тылу, правда?" – добавила она.

"Стакан с водой об **ало": волонтерка рассказала о встрече с оскандалившемся Брагарем

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Скандалы с депутатами Верховной Рады Языковой скандал
Персона
Евгений Брагар
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа скандалы русский язык
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ее, наверно, "українська письменниця" Ницой укусила, вот она и заразилась. Теперь на всю жизнь останется дурой.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
И много таких Черноротенко да Чернодупенко в нынешней Украине?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну, в жoпy друг другу сoвать - это вашим нaци-гoмoсeкам более свойственно.
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