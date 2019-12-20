Селу на Львовщине могут вернуть советское название: назревает громкий скандал

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства согласился вернуть декоммунизованное название селу Мармузовичи на Львовщине.

Если парламент поддержит, это село снова станет Андреевкой, что будет прецедентом по возвращению советских названий.

Еще в 2016 году, на волне декоммунизации, село переименовали, поскольку Андреевкой село назвали в 1946 году в честь погибшего тут коммунистического активиста. Однако местные жители не захотели мириться с новым названием. Они считают, что им нужно вернуть Андреевку в честь Андрея Первозванного.

Селу вернут советское название Радио Свобода

Селян поддержала Львовская областная рада, а также местный священник УГКЦ.

"Стыдно, что мои земляки-галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации. Стыдно, что члены громады во главе со священником УГКЦ говорили, что название села не имеет отношение к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет Днепр переименовать в Днепропетровск – в честь апостола Петра", – прокомментировал в Facebook бывший глава Института национальной памяти и народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

Сельсовет вывеску не менял Радио Свобода

В Комитете по самоуправлению ВР, который и поддержал жителей села в возвращении им старого названия, уверяют, что никакой рекоммунизации не будет.

"Это все манипуляции. Там нет возвращения советского названия. А есть обращение Львовского областного совета и сельсовета с просьбой дать селу название в честь апостола Андрея", – заявил OBOZREVATEL депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В селе Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину.

Нынешний спикер Рады, а ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что механизм переименования городов в Украине в рамках декоммунизации нужно изменить. По его мнению, инициативу по переименованию нужно отдавать в руки людям.

Конституционный Суд разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Соответствующий законопроект был признан конституционным.

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