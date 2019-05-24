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"Ситуация угрожающая": Хомчак сказал, когда нападет Путин

14.4тЧитать материал на украинском

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия может в любой момент вторгнуться на Донбасс, однако в ближайшее время такого сценария ждать не стоит.

Своим мнением поделился он в интервью "УНИАН", отметив, чего следует опасаться.

"Ситуация на Донбассе угрожающая, так как там нам противостоит РФ. А угроза прямого вторжения всегда возможна. Вопрос, когда она может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет", – ответил генерал.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Униан

"Конечно, ситуация напряженная, ситуация непростая, и мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособная, готовая ко всему, что только может нам угрожать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хомчак рассказал, как ему удалось выбраться с группой бойцов из "Иловайского котла".

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Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Руслан ХомчакВладимир Путин
Место
Украина
Теги
ВСУГенеральный штаб ВСУНовости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Всегда ? Возможно !!! Завтра прямого вторжения не будет ))) Что за бред несёт этот иловайский котельный .
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Герой...героически отступал и сдавался..В Украине все герои такие
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, вы определитесь, Путин уже напал на Донбасс 5 лет назад, или только собирается это сделать.
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коршун федот
коршун федот
Пигин Макс, Ты , быдло козломордое, спроси об этом у жареных бурятов.
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