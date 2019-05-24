"Ситуация угрожающая": Хомчак сказал, когда нападет Путин

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия может в любой момент вторгнуться на Донбасс, однако в ближайшее время такого сценария ждать не стоит.

Своим мнением поделился он в интервью "УНИАН", отметив, чего следует опасаться.

"Ситуация на Донбассе угрожающая, так как там нам противостоит РФ. А угроза прямого вторжения всегда возможна. Вопрос, когда она может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет", – ответил генерал.

Руслан Хомчак Униан

"Конечно, ситуация напряженная, ситуация непростая, и мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособная, готовая ко всему, что только может нам угрожать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хомчак рассказал, как ему удалось выбраться с группой бойцов из "Иловайского котла".

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