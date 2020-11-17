Синоптики предупредили украинцев о морозе до -7 в среду
Морозы днем ожидаются на северо-востоке
На западе будет теплее всего
Также по стране местами возможна гололедица
Погода в Украине в среду, 18 ноября, будет солнечной и без осадков, днем в некоторых регионах ожидаются морозы.
По данным Украинского гидрометцентра, местами по стране возможна гололедица.
Как уточнили в ГСЧС, гололедица на дорогах вечером и утром ожидается в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 тепла до 4 мороза, на востоке и севере -6 -7.
Днем от 0 до 5 тепла, на западе и Одесской области 5-10 градусов, на востоке и севере 1-3 мороза.
В Киеве ночью возможен мокрый снег, днем солнечно. Ночью от 0 до 2 тепла, днем +5 +10.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября существенных осадков не будет, но температура снизится до 9 мороза.