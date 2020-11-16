Синоптики предупредили о снеге и гололеде в Украине. Свежий прогноз

В Украине в течение 17-19 ноября ожидается морозная погода со снегом и дождями. Во многих регионах на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Почти зимним прогнозом до четверга в стране на Facebook-странице поделились синоптики Укргидрометцентра. А спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях 17 ноября.

В частности, в восточных областях ночью и днем вторника температура воздуха будет держаться на уровне -1... -6 градусов. Там выпадет снег и возможна гололедица.

На остальной территории существенных осадков не предвидится. Например, днем на западе и юго-западе пройдет небольшой дождь. В Житомирской и Киевской областях – небольшой мокрый снег.

Столбики термометров ночью там будут показывать +1... -4, а днем – от -1 до +4. Хотя в западных регионах и в Одесской области будет теплее – в пределах +2... +7 ночью и + 6... + 11 градусов днем.

Со своей стороны в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что как и днем 16 ноября в течение суток во вторник, 17 ноября, в восточных областях на дорогах будет скользко.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в Facebook-сообщении от ГСЧС.

В Укргидрометцентре добавили, что 18-19 ноября погода в Украине будет без существенных осадков, только ночью и утром местами гололедица. Зато ночная температура опустится до + 1... - 4, а на востоке вообще упадет до -6... -11 градусов. Днем ожидаются 0... +5, в западных и Одесской областях – на уровне +5... +10 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет в Украине погода на День святого Николая, 19 декабря.