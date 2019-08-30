Синоптик уточнила прогноз погоды на последний день лета

В субботу, 31 августа, в Украине будет солнечно и сухо, однако вероятны дожди в северных регионах.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в последнюю летнюю ночь атмосферный очаг разросся до ливней и гроз.

"Хотя предыдущие прогнозы давали локальные дожди максимум в Карпатах и в Прикарпатье. К концу суток на западе Украины - местами ливни, грозы, возможен даже град и шквалы. При дождях - ощутимое снижение температуры воздуха. Завтра, как я писала в прогнозе, может локально ливануть на севере Украины", - рассказала синоптик.

При этом Укргидрометцентр утверждает, что последний летний день пройдет без дождей, а температура воздуха прогреется от +26 до +30 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, уже появились прогнозы погоды на начало осени в Украине. По данным Укргидрометцентра, первые недели сентября порадуют теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ожидать похолодания.

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