Синоптик спрогнозировала потепление до +12 в Украине

В Украину с четверга, 10 декабря, придет потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на западе ожидается +2 +6 градусов, на юге + 4 + 8, в Крыму – до +12 градусов.

При этом ближайшей ночью умеренные морозы, около -3 -9 градусов, еще задержатся в Днепропетровской, Полтавской и Сумской и восточных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"А на остальной территории Украины будут или небольшие "минусы" или около нуля. Ветер завтра снова сильный, с штормовыми порывами, юго-восточного направления", – отметила Диденко.

Мокрый снег и дождь наиболее вероятны в западных областях, на севере Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком с районами.

"Все, что не вошло в этот перечень – завтра без существенных осадков. В Киеве четверг будет с сильным юго-восточным ветром. Мокрый снег и дождь более вероятны во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью ожидается -3-5 градусов, завтра днем ​​воздух явно будет теплее, около нуля градусов", – написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Николая, Рождество и Новый год.