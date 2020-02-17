Синоптик рассказала, что в Украину пришла ранняя весна

В Украине во вторник, 18 февраля ожидается теплая погода со средним показателем температуры в +5 +13 градусов.
Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
"Новую февральскую неделю можно называть мартом, так и изменчивость погоды, и температура воздуха, и свежие ветры, а также смешанные осадки ближе к выходным – все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления", – отметила она.
Погода в Украине
Метеоролог предупредила, что дожди наиболее вероятные в западной части страны. Также ожидаются осадки в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях. При этом ветер будет с запада и юго-запада, спокойный и умеренный.
В Киеве, 18 февраля будет тепло и без осадков. Средняя температура +8+10 градусов.
"Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадки – ближе к выходным", – добавила Диденко.
Карта погоды
Facebook Наталья Диденко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталия Диденко рассказала, что масштабный циклон Victoria, который надвигается на Европу, затронет и Украину.
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