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17 февраля • обновлено в 11:54
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Синоптик рассказала, что в Украину пришла ранняя весна

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В Украине во вторник, 18 февраля ожидается теплая погода со средним показателем температуры в +5 +13 градусов.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Новую февральскую неделю можно называть мартом, так и изменчивость погоды, и температура воздуха, и свежие ветры, а также смешанные осадки ближе к выходным – все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления", – отметила она.

Погода в Украине

Погода в Украине

Метеоролог предупредила, что дожди наиболее вероятные в западной части страны. Также ожидаются осадки в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях. При этом ветер будет с запада и юго-запада, спокойный и умеренный.

В Киеве, 18 февраля будет тепло и без осадков. Средняя температура +8+10 градусов.

"Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадки – ближе к выходным", – добавила Диденко.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталия Диденко рассказала, что масштабный циклон Victoria, который надвигается на Европу, затронет и Украину.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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