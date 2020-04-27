Будем собирать два урожая картофеля и разведем пальмы: синоптик рассказал о "плюсах" нового климата в Украине

Изменение климата в Украине несет за собою и плюсы, в частности, из-за более высоких температур теперь украинцы в некоторых регионах смогут собирать по несколько урожаев картофеля в год.

Или, например, начнут разводить пальмы. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

"В качестве плюсов можно предположить, что мы будем выращивать более теплолюбивые культуры, которые характерны для субтропиков – инжир, киви, гранат", – сказал он.

Синоптик отметил, на юге Украины это вполне будет возможно. Хотя все будет зависеть от количества осадков. Так, если в стране будет наблюдаться их дефицит, то расти такие культуры толком не будут – разве что в орошаемых районах.

"А если осадки у нас увеличатся, то можно будет картофель собирать два раза в год", – подчеркнул Кибальчич.

По его словам, сейчас в Одесской области на побережье моря уже пытаются выращивать пальмы, которые выдерживают морозы до -15 градусов.

"И они нормально растут. А севернее не получается, потому что бывают арктические вторжения, растения погибают", – подытожил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог предупредила, что в середине текущего столетия температура на территории Украины может подняться до более 40 градусов.

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