Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

Во вторник, 24 декабря, в Украине в большинстве областей будет дождливая погода, обусловленная циклоном Алитон.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах – с мокрым снегом и даже метелями, туристы – осторожно! Также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от существенных осадков, разве что туманы и морось", – написала она.

Также метеоролог предупредила, что весеннее тепло начнет уходить и температура воздуха начнет снижаться.

"Пока не очень заметно, но уже завтра, во вторник, ожидается +4...+8 градусов, на юге +7...+12", – отметила Диденко.

В Киеве завтра, 24 декабря ожидается влажная, но теплая погода: небольшие дожди и около +6.

"В дальнейшем в столице также постепенно будет холодать, "минусы" придут ориентировочно 27-28 декабря. Тогда и наконец можно будет вспомнить, как выглядит снег", – подытожила синоптик.

Карта погоды Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в предновогоднюю неделю порадует почти апрельской температурой воздуха, но отметится дождями, карпатским мокрым снегом и сильным юго-восточным ветром.

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