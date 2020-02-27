Синоптик дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине

Лето придет в Украину еще во время календарной весны – в мае, с июня погода будет довольно переменчивой.

Об этом сообщил народный синоптик Назарий Данилюк, передает РБК-Украина. По его словам после засушливого и жаркого мая, в июне в Украину придут дожди и ветер.

Ливни утихнут к середине июня, а температура воздуха достигнет +24 градусов. Такой погода будет до конца месяца. А вот начало июля в Украине будет дождливым с ураганами и перепадами температур.

Погода на лето в Украине myseldon.com

После 5 июля наладится сухая и теплая погода. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет жарче, чем +30. Жара в июле будет в Киеве, а также на Закарпатье. Осадков ждать стоит лишь под конец месяца – в Украину придут ливни и бури.

Август в Украине будет переменчивым – из жары в ливни и прохладу. Уже со второй половины месяца начнет холодать. Температура воздуха снизится до +21, усилится ветер, могут накрыть ливни и ураганы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что весна в Украину придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

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