Ученые призвали расширить официальный список симптомов коронавируса: назван новый признак

Ученые из Великобритании считают, что кожные высыпания могут являться еще одним симптомом COVID-19, поскольку проявляются в среднем у каждого 11-го пациента.

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Они выступили с призывом к Национальной службе здравоохранения Англии внести этот симптом в официальный список, передает Daily Mail. Этот перечень до сих пор включает только три симптома: жар, постоянный кашель и потерю обоняния или вкуса.

Лондонские ученые из Королевского колледжа отметили, что у некоторых инфицированных появляются зудящие пятна на коже. Они исследовали данные о 20 000 британцах, которые либо сдали положительный результат на коронавирус, либо были под подозрением.

Около 9% зараженных британцев страдали, помимо прочего, от кожной сыпи, в то время как у 8% людей с явными симптомами коронавируса также имелись кожные заболевания.

Доктор Марио Фальки, который руководил исследованием, сказал, что пациенты с COVID-19 страдали от сыпи в течение многих недель – намного дольше, чем от более распространенных симптомов.

Многие вирусные инфекции могут также вызвать появление на коже сыпи или пятен (к примеру, корь и опоясывающий лишай).

Это происходит из-за того, что иммунная система обнаруживает вирус, когда он проходит через кровоток, и посылает борющиеся с инфекцией клетки для уничтожения вируса. В то же время эти химические вещества также могут вызывать воспаление кожи, что приводит к сыпи.

Исследователи указали на то, что британцы, страдающие от менее распространенных симптомов болезни, не получают доступ к медицинской помощи.

При этом в США Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают об 11 основных симптомах, включая усталость, боли в теле, головную боль, боль в горле и одышку, при этом отмечая, что COVID-19 может вызывать множество других побочных эффектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пациенты, поборовшие COVID-19, в течении нескольких месяцев после этого все еще страдают от последствий инфекции, среди которых постоянная усталость, одышка, повышенная температура, проблемы с сердцем.