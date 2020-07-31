Силы заканчиваются, – украинский врач о мучительной борьбе с COVID-19

Количество и тяжесть пациентов с коронавирусом не уменьшается.

Врач-эндокринолог из Закарпатской эндоклиники Яна Свердлюк рассказала о мучительной борьбе с коронавирусом (COVID-19).

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Как написала она в Facebook, мир разделился на две точки зрения – "что COVID-19 существует и он опасен" и "что COVID – это всемирный заговор".

"Мы и рады бы уже, чтобы этот так называемый заговор закончился, но количество и тяжесть пациентов не уменьшается", – отметила врач.

По ее словам, молодой человек в кислородной маске, задыхаясь, спрашивает: "Я буду жить?"

"Слезы заливают маску и дыхания не хватает уже врачам... Он тоже не верил... Третья смена прошла, ничего не меняется... Силы реально заканчиваются..." – подчеркнула Свердлюк.

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Будни врачей, которые борются с COVID-19 Facebook Яны Свердлюк

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач поразила сеть фото после тяжелой работы.