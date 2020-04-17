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17 апреля • обновлено в 14:37
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Сильный ветер и дожди: синоптик дала прогноз погоды на Пасху в Украине

1.9т
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На выходные, 18-19 апреля, в Украине ожидается сухая теплая, но ветреная погода. Лишь местами могут пройти кратковременные дожди.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что неблагоприятный для Украины северо-западный ветер сменится на юго-западный после 26-27 апреля.

"В субботу, (18 апреля) ветер будет умеренным, порывистым, то есть не тихим. Но и не штормовым. В воскресенье (19 апреля), на Пасху, ветер, к счастью, стихнет. В понедельник, 20 апреля, ожидается усиление ветра до штормовых порывов. 21-22 апреля порывистый сильный ветер сохранится", – предупредила она.

Погода в Украине

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, на выходных будет сухая погода, лишь вечером на Пасху может пройти небольшой дождь. Вероятность осадков увеличится с 20 по 23 апреля.

"В ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами – дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19 апреля в Одесской области", – добавила метеоролог.

Синоптик отметила, что температура воздуха в Украине ночью составит +1 + 6 градусов. На севере Украины местами заморозки 0-3 градуса, днем ​​+11 + 16 градусов. В северных областях + 9 + 13 градусов.

18-19 апреля в Киеве днем ​​предполагается около +12 градусов. А вот ночи еще побудут холодными, подытожила Диденко.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог сказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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