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10 февраля • обновлено в 22:32
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"Мы тут, чтобы остановить войну": в сеть попало сильное видео с воинами ВСУ на Донбассе

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В сети показали позицию украинских защитников возле населенного пункта Новотишковки Луганской области, где ежедневно происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.

Ролик опубликовал в Facebook фонд "Повернись живим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Стреляют из села. Из трансформатора, за туманом не видно. Работают по нам. Там их окопы. Стреляют и перемирия не хотят. Так в течение дня через 2-3 часа. Такого, чтобы день не стреляли, не бывает. Бывает, в ночное время больше активны, чем днем. Даем ответ, если есть угроза жизни", – рассказал один из воинов.

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Сильные кадры с воинами ВСУ на Донбассе попали в сеть

Сильные кадры с воинами ВСУ на Донбассе попали в сеть

Скриншот из видео

Украинский защитник поделился также личной мотивацией участия в войне за независимость: "Дал присягу на верность народу и пришел сюда. Как и все остальные. Мы все пришли сюда ради одного остановить войну здесь, Донбасс вернуть, Луганскую область. Тут половина оттуда служит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины попали в престижный рейтинг армий мира издания Global Firepower.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Чует кошка, чьё мясо сьела... потому и морду прячут!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
газ был 600 ,стал 6000 ,где логика,и так все остальное.за что ?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
герои ВСУ прячут свои лица, знают, что рано или поздно, но ответить придется...
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