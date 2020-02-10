"Мы тут, чтобы остановить войну": в сеть попало сильное видео с воинами ВСУ на Донбассе

В сети показали позицию украинских защитников возле населенного пункта Новотишковки Луганской области, где ежедневно происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.

Ролик опубликовал в Facebook фонд "Повернись живим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Стреляют из села. Из трансформатора, за туманом не видно. Работают по нам. Там их окопы. Стреляют и перемирия не хотят. Так в течение дня через 2-3 часа. Такого, чтобы день не стреляли, не бывает. Бывает, в ночное время больше активны, чем днем. Даем ответ, если есть угроза жизни", – рассказал один из воинов.

Сильные кадры с воинами ВСУ на Донбассе попали в сеть Скриншот из видео

Украинский защитник поделился также личной мотивацией участия в войне за независимость: "Дал присягу на верность народу и пришел сюда. Как и все остальные. Мы все пришли сюда ради одного – остановить войну здесь, Донбасс вернуть, Луганскую область. Тут половина оттуда служит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины попали в престижный рейтинг армий мира издания Global Firepower.

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