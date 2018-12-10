''Схватил и потащил'': на Прикарпатье произошло жуткое ЧП с медведем. Фотофакт

На Прикарпатье в Верховинськом районе разъяренный медведь напал на посетительницу одной из баз отдыха.

Пострадавшая Екатерина Брыкун написала на своей странице в Facebook, что остановилась c друзьями на базе "Христиана" в селе Голошино 30 ноября.

"Ситуация с дикими животными на базе, оказалась одновременно жестокой и опасной. По территории свободно гуляли дикие лисы, они забегали в хижину на кухню, выпрыгивали на кресла, спокойно поедая наши ужины с тарелок. Самой печальной достопримечательностью базы был большой очень подавленный медведь, который вместо того, чтобы сопеть себе в берлоге, сидел в тесной, дополнительно не огражденной клетке, через прутья которой он свободно просовывал лапу. Никаких предупредительных таблиц и надзора не было. Рядом находилась детская площадка и свободный вход от него к клетке медведя", – рассказала она.

По словам Брыкун, она решилась подойти к клетке, чтобы снять видео и попытаться решить ситуацию с животным.

"Дикий зверь воспринял меня, как одну из двуногих, которые издеваются над ним. Или может просто был голоден. Одним словом, мотивов напасть на меня у него было достаточно и клетка в этом ему помехой не стала. Мы подошли примерно на метр до клетки, и у медведя произошел резкий приступ агрессии. Он схватил меня за куртку и потащил в клетку, хватая за руку, голову и волосы", – уточнила пострадавшая.

Она добавила, что владельцы базы не писали и не звонили после инцидента, а также не отреагировали ни на какие запросы.

"Единственная женщина, которая была на месте, не смогла нам показать никаких документов на медведя. Из этой ситуации можно сделать вывод, что никакой ветеринар никогда не видел этих животных, а животные не видели ветеринаров и никаких прививок им не делали. Контактов и имен владельцев или других ответственных лиц получить не удалось до сих пор", – подчеркнула она.

Как сообщает местное издание "Галицький кореспондент", владелица заведения Светлана утверждает, что ничего не произошло, медведь на девушку не нападал, а был закрыт в клетке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили создать реестр животных, в которых обяжут вносить даже домашних любимцев. Нарушителей будут ждать крупные штрафы.