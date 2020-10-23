Шустер показал, сколько украинцев готовы продать голос на выборах

Почти каждый пятый украинец готов на выборах проголосовать за кандидата, который предложит ему деньги или другую материальную помощь.

Об этом сообщили в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 23 октября. Опрос был проведен 22-23 октября, участие приняли 2003 респондента.

Утвердительный ответ дали 17,7% проголосовавших, тогда как 82,3% заверили, что не готовы никому продать свой голос.

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