Шустер показал, сколько украинцев готовы продать голос на выборах

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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Почти каждый пятый украинец готов продать голос на выборах.

Почти каждый пятый украинец готов на выборах проголосовать за кандидата, который предложит ему деньги или другую материальную помощь.

Об этом сообщили в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 23 октября. Опрос был проведен 22-23 октября, участие приняли 2003 респондента.

Утвердительный ответ дали 17,7% проголосовавших, тогда как 82,3% заверили, что не готовы никому продать свой голос.

Почти каждый пятый украинец готов продать голос на выборах

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