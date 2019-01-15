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Штурмовать Донбасс: украинцы оценили идею ветерана АТО

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Большинство украинцев отрицательно отнеслись к идее полноценного штурма оккупированного Донбасса бойцами ВСУ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OBOZREVATEL, причиной для которого стало заявление ветерана АТО о необходимости радикального решения конфликта на востоке страны. Участие в интерактиве приняли почти 26 тысяч респондентов.

Идею взять Донбасс штурмом поддержали лишь 28% опрошенных, которые считают, что "только так можно выгнать российских оккупантов из Украины".

В то же время 36% выразили мнение, что это слишком радикальный шаг, однако усилить позиции ВСУ все же необходимо.

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Еще 18% выразили обеспокоенность, что такой шаг станет поводом для полномасштабного вторжения России, а 12% выступили за переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Еще 6% воздержались от прямого ответа, отметив, что этим вопросом должен заняться новый президент Украины.

Штурмовать Донбасс: украинцы оценили идею ветерана АТО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский военнослужащий дал прогноз о том, чего ожидать стране от войны на Донбассе в 2019 году.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОпросы Обозревателя
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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N Y
N Y
Какой штурм? Они только на ОБОЗе пи$деть могут лежа на диване))
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