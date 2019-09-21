Штурм "зоны 51": в сети появились забавные мемы и фото

Пользователи соцсетей начали массово публиковать мемы о штурме секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада под хэштегом #Area51storm.
Об этом сообщает Lenta.ru. Стоит отметить, что сейчас в Twitter хештег по штурму Зоны 51 набрал более 900 тысяч публикаций.
vanityfair.com
В июне студент из Калифорнии в шутку предложить пойти на штурм "Зоны 51", а уже в сентябре толпа людей действительно собралась в окрестностях засекреченной американской военной базы.
Пользователи следили за развитием событий все лето, а 20 сентября, в день, на который и был назначен шуточный штурм, мир затаил дыхание.
К примеру, пользователь @PomidorWatsona выложил кадр из российского телесериала "Счастливы вместе", на котором главный герой Геннадий Букин сидит в окружении зеленых пришельцев в костюмах из фольги. Он подписал снимок: "Первые фотографии очевидцев из Зоны 51".
#Area51storm— Фандомный Утюг (@PomidorWatsona) September 20, 2019
Первые фотографии очевидцев из зоны 51 pic.twitter.com/1EUwAo5UAT
@rusya_martynenk решил сделать отсылку к сериалу "Секретные материалы" и подписал фото с героем Дэвида Духовны Фоксом Малдером: "Штурмовал эту вашу Зону 51 до того, как это стало мейнстримом".
Штурмовал эту вашу Зону-51, до того как это стало мейнстримом 😍😍😍 #Area51storm pic.twitter.com/zsnLyVwkeP— Ruslanliss (@rusya_martynenk) September 20, 2019
"Боже, приди, забери меня, мне страшно", — пошутила пользовательница @N0urMrad и прикрепила кадр из мультсериала "Симпсоны", где герои штурмуют Зону 51 до начала этого события в реальности.
God come pick me up, i'm scared.#Area51storm pic.twitter.com/pkMVGFMKWF— ida3shari fan (@N0urMrad) September 20, 2019
Один из пользователей выложил фотографию бегущих людей во время штурма военной базы. "1999: появятся летающие машины, 2019:", подписала @__Ugochukwu свой мем.
1999: There will be flying cars— UES🙂🕊️ (@__Ugochukwu) September 21, 2019
2019:#Area51storm pic.twitter.com/eW5eLwwM2t
"Сегодня день, когда мы спасем Нила", — написал @ismkaya и выложил видео, которое набрало 15 тысяч лайков. Пользователь намекнул, что Нил Армстронг — первый человек, ступивший на Луну, — на самом деле был пришельцем.
Today is the day we rescue Neil#Area51storm pic.twitter.com/LppdGVgTPS— İsmail Sarıkaya (@ismkaya) September 20, 2019
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в США прошел так называемый "штурм" секретной Зоны 51, который широко освещался в социальных сетях.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram