Штурм "зоны 51": в сети появились забавные мемы и фото

Пользователи соцсетей начали массово публиковать мемы о штурме секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада под хэштегом #Area51storm.

Об этом сообщает Lenta.ru. Стоит отметить, что сейчас в Twitter хештег по штурму Зоны 51 набрал более 900 тысяч публикаций.

vanityfair.com

В июне студент из Калифорнии в шутку предложить пойти на штурм "Зоны 51", а уже в сентябре толпа людей действительно собралась в окрестностях засекреченной американской военной базы.

Пользователи следили за развитием событий все лето, а 20 сентября, в день, на который и был назначен шуточный штурм, мир затаил дыхание.

К примеру, пользователь @PomidorWatsona выложил кадр из российского телесериала "Счастливы вместе", на котором главный герой Геннадий Букин сидит в окружении зеленых пришельцев в костюмах из фольги. Он подписал снимок: "Первые фотографии очевидцев из Зоны 51".

#Area51storm

Первые фотографии очевидцев из зоны 51 pic.twitter.com/1EUwAo5UAT — Фандомный Утюг (@PomidorWatsona) September 20, 2019

@rusya_martynenk решил сделать отсылку к сериалу "Секретные материалы" и подписал фото с героем Дэвида Духовны Фоксом Малдером: "Штурмовал эту вашу Зону 51 до того, как это стало мейнстримом".

Штурмовал эту вашу Зону-51, до того как это стало мейнстримом 😍😍😍 #Area51storm pic.twitter.com/zsnLyVwkeP — Ruslanliss (@rusya_martynenk) September 20, 2019

"Боже, приди, забери меня, мне страшно", — пошутила пользовательница @N0urMrad и прикрепила кадр из мультсериала "Симпсоны", где герои штурмуют Зону 51 до начала этого события в реальности.

Один из пользователей выложил фотографию бегущих людей во время штурма военной базы. "1999: появятся летающие машины, 2019:", подписала @__Ugochukwu свой мем.

"Сегодня день, когда мы спасем Нила", — написал @ismkaya и выложил видео, которое набрало 15 тысяч лайков. Пользователь намекнул, что Нил Армстронг — первый человек, ступивший на Луну, — на самом деле был пришельцем.

Today is the day we rescue Neil#Area51storm pic.twitter.com/LppdGVgTPS — İsmail Sarıkaya (@ismkaya) September 20, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в США прошел так называемый "штурм" секретной Зоны 51, который широко освещался в социальных сетях.

