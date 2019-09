В США начался штурм секретной Зоны 51: что происходит. Видео

В США в пятницу, 20 сентября, начался так называемый Штурм Зоны 51. Участники этого неофициального фестиваля собираются вокруг известной военной базы в Неваде, чтобы "попасть внутрь и посмотреть на инопланетян".

Кто придумал "Штурм Зоны 51", что грозит за его проведение и кто из мировых звезд хотел участвовать в акции – разбирался OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Онлайн-трансляция "Штурма Зоны-51"

В Неваде, которая была объявлена местом проведения мероприятия, сразу несколько человек запустили свои видео-трансляции.

Как появился "Штурм Зоны 51"

27 июня 2019-го года в социальной сети Facebook американец Мэтти Робертс создал мероприятие под названием "Штурм Зоны 51: они не смогут остановить нас всех" (Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us). Неожиданно для самого автора, мероприятие приобрело вирусную популярность и быстро распространилось в сети.

С самого начала автор "Штурма" особо подчеркивал – все это шутка. Например, опубликованный им план захвата военной базы "Зона 51", предполагал разделение всех участников на "бегающих как Наруто", "швыряющих камни", "невакцинированных детей", "фурри" и "всех остальных, тихо и безопасно пробирающихся с тыла".

"План" атаки на "Зону 51"

И его украинский аналог

Кто поддержал "Штурм Зоны 51"

О своей готовности участвовать в "Штурме Зоны 51" на Facebook заявило более двух миллионов человек, еще полтора миллиона собирались наблюдать за мероприятием.

Знаменитости выражали свою поддержку в Инстаграме

Свою поддержку акции выразили такие звезды, как Киану Ривз, Чак Норрис, Илон Маск, Дуэйн Джонсон, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон (агенты Скалли и Малдер из культового сериала "Секретные материалы").

Торговая марка "Bud" даже выпустила специальную лимитированную партию пива, посвященную "штурму" Зоны 51.

Фестиваль Alienstock

Учитывая растущую популярность "штурма", его организаторы всерьез обеспокоились тем, что участники могут действительно попытаться проникнуть на охраняемую военными территорию. Поэтому незадолго до запланированной даты проведения было объявлено, что "Штурм Зоны 51" превращается в фестиваль Alienstock, который пройдет в Лас-Вегасе.

Несмотря на это, многие американцы заявили, что "не поведутся на хитрый план ЦРУ" и все равно приедут именно к "Зоне 51".

Реакция официальных властей

Американские власти не считают это мероприятие безопасной шуткой и относятся к "штурму" со всей серьезностью. Представители Пентагона и Военно-Воздушных Сил США неоднократно публично предупреждали, что база "Зона 51" является запретной и засекреченной территорией, а попытки проникнуть в нее могут караться как задержанием и крупным штрафом, так тюремным заключением.

В Неваде готовятся к "штурму"

Кроме того, заранее согласованный "штурм" может быть квалифицирован судом как "сговор против военного объекта". Также внимание участников мероприятия акцентируют на том, что охрана "Зоны 51" имеет полное право на свободное применение огнестрельного оружия.

В преддверии "штурма" над территорией "Зоны 51" было закрыто воздушное пространство. Власти штата объявили, что готовы к переходу на чрезвычайное положение. По неподтвержденной информации, охрана "Зоны 51" была существенно усилена.

Популярность в сети

"Штурм Зоны 51" стал всемирно известным всего за несколько недель. Ему посвящают песни, рисуют плакаты и картины, снимают короткометражные фильмы.

Крупнейший порнографический сетевой ресурс PornHub также отметил, что поисковой запрос "Зона 51" на их сайте с момента появления "штурма" вырос на 60% всего за несколько дней.

Официальная статистика PornHub

Реакция Интернета на "Штурм Зоны 51" Telegram-канал r/етранслятор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о жителе Индонезии, который сфотографировал "пришельца" прямо в своем доме.

