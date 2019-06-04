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Штрафы взлетят в 20 раз? Рада хочет усилить наказание для водителей

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Верховная Рада Украины во вторник, 4 июля, поддержала усиление наказания за безосновательный отказ в льготной перевозке граждан, которым положен бесплатный проезд.

За основу проекта закона №10004 о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан проголосовал 231 нардеп.

Так, документом предполагается повысить штрафы для водителей со 136 до 2550 грн.

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада хочет усилить наказание для водителей
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В нынешнем законе регламентируются отдельные категории граждан, имеющие право на бесплатный проезд:

  • пенсионеры;

  • люди с инвалидностью;

  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

  • ветераны войны.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине достаточно популярна практика игнорирования этой нормы закона. Как со стороны владельцев маршрутов, так и со стороны водителей.

К примеру, в январе 2019 в Киеве отказались бесплатно везти участника боевых действий. Свой отказ маршрутчик аргументировал тем, что "бандеровские корочки" уже давно не ходят, а за проезд должны платить все.

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Место
Украина
Теги
штрафыПДД
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леня зе
леня зе
а минимальную зарплату пожнять до 12т.грн. слабо.пенсию хотя бы до 4000.
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