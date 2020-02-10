Штормовой ветер и потепление: синоптик дала прогноз погоды в Украине

Во вторник, 11 февраля, в Украине ожидается сильный юго-западный ветер, который принесет в различные регионы осадки – дождь и мокрый снег.

В частности зона этого атмосферного фронта постепенно будет проходить от запада до востока в течение всех суток. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха в стране 11 февраля ожидается сравнительно высокой – до +1... +6, на юге местами примерно +8 градусов. Существенно потеплеет даже ночью – к нулю, и лишь на востоке еще продержится мороз -3... -8 градусов.

Диденко предупредила о сильном ветре в Украине

В Киеве во вторник тоже ожидаются дождь и мокрый снег ночью и утром. Днем возможно небольшое прояснение, однако в вечером осадки вернутся.

Погода в Украине 11 февраля Facebook Натальи Диденко

Юго-западный утер в столице все еще будет оставаться сильным, но днем 11 февраля немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до +2, днем +5 градусов.

"Погода сложная, внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и развитием синоптических событий", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко утверждает, что из-за синоптических изменений в Украину весной 2020 года могут прийти новые снегопады.

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