Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Штормовой ветер и потепление: синоптик дала прогноз погоды в Украине

3.5т
Читать материал на украинском

Во вторник, 11 февраля, в Украине ожидается сильный юго-западный ветер, который принесет в различные регионы осадки – дождь и мокрый снег.

В частности зона этого атмосферного фронта постепенно будет проходить от запада до востока в течение всех суток. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха в стране 11 февраля ожидается сравнительно высокой – до +1... +6, на юге местами примерно +8 градусов. Существенно потеплеет даже ночью – к нулю, и лишь на востоке еще продержится мороз -3... -8 градусов.

Диденко предупредила о сильном ветре в Украине

Диденко предупредила о сильном ветре в Украине

В Киеве во вторник тоже ожидаются дождь и мокрый снег ночью и утром. Днем возможно небольшое прояснение, однако в вечером осадки вернутся.

Погода в Украине 11 февраля

Погода в Украине 11 февраля

Facebook Натальи Диденко

Юго-западный утер в столице все еще будет оставаться сильным, но днем 11 февраля немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до +2, днем +5 градусов.

"Погода сложная, внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и развитием синоптических событий", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко утверждает, что из-за синоптических изменений в Украину весной 2020 года могут прийти новые снегопады.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги