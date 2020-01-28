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28 января • обновлено в 09:28
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"Шокированы!" Перевозчик внезапно дал задний ход в скандале с российским сериалом в автобусе

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Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал со своим водителем, который высадил из автобуса волонтеров из-за их замечания о трансляции в салоне фильма на русском языке.

Там заявили, что и сами неприятно поражены поведением своих работников. Официальный ответ появился на странице "Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пассажирские перевозки" в Facebook.

"Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране", – говорится в посте.

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал с российским сериалом

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал с российским сериалом

Кроме этого, в компании утверждают, что реакция водителей их поразила еще больше. По мнению администрации, те поступили некрасиво, отказавшись выключить русский сериал по просьбе девушки.

Представители перевозчика попросили извинений у волонтеров за недопустимое поведение своих сотрудников. При этом подчеркнули, что позиция самой фирмы однозначна.

"Подобные ситуации позорны и не должны повторяться в будущем", – убеждают в Winew.

Ярина Черногуз с подругой попросили водителя выключить российский сериал в автобусе

Ярина Черногуз с подругой попросили водителя выключить российский сериал в автобусе

Facebook/Ярина Черногуз

Там также добавили, что являются партнерами с Bus Trans (сервис онлайн-бронирования и продажи билетов на автобусы по Украине и Европе), через который и заказывали билеты волонтеры. Однако на вопросы пользователей соцсети о том, как компания собирается наказать водителя, в Winew не ответили.

вВодитель автобуса

вВодитель автобуса

Facebook/Ярина Черногуз

Отметим, что ситуация получила огласку и украинцы поддержали позицию девушек-волонтеров. Некоторые даже собрались устроить водителю "разборки".

"Ночь. Все эти люди с нетерпением ждут водителя, который выгнал Ярину Чорногуз из автобуса за замечание о просмотре российских сериалов. Кстати, она тоже здесь", – написал в Facebook Сергей Мазур.

Люди вызвали на разговор водителя, который выгнал волонтеров из автобуса

Люди вызвали на разговор водителя, который выгнал волонтеров из автобуса

Facebook/Сергей Мазур

Позже он добавил, что автобус, на который ждали люди, так и не приехал.

"Водитель, который выгнал Ярину Черногуз и ее подругу, почему-то по-мужски зассал. Зато фирма извинилась. Получила финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все", – написал Мазур.

Они хотели услышать от него объяснения

Они хотели услышать от него объяснения

Facebook/Сергей Мазур

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пассажирские перевозки

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская волонтер Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал. Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, также волонтера, посреди дороги, "чтобы дальше спокойно смотреть российское кино".

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Автор
Марта Рок
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Теги
сериал скандалы автобус
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Чего париться? Спалить один автобус и дело в то...
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Lavrynenko Yurii, с тобой в салоне.
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семенов Александр
семенов Александр
Как же задолбали все эти волонтэры актывисты вэтэрэнары и прочее дерьмо!!!!
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hunt andres
hunt andres
Сцыкуеы. И пассажиры, смотревшие русское кино тоже ссыкливое стадо.
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