"Шокированы!" Перевозчик внезапно дал задний ход в скандале с российским сериалом в автобусе

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал со своим водителем, который высадил из автобуса волонтеров из-за их замечания о трансляции в салоне фильма на русском языке.

Там заявили, что и сами неприятно поражены поведением своих работников. Официальный ответ появился на странице "Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пассажирские перевозки" в Facebook.

"Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране", – говорится в посте.

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал с российским сериалом

Кроме этого, в компании утверждают, что реакция водителей их поразила еще больше. По мнению администрации, те поступили некрасиво, отказавшись выключить русский сериал по просьбе девушки.

Представители перевозчика попросили извинений у волонтеров за недопустимое поведение своих сотрудников. При этом подчеркнули, что позиция самой фирмы однозначна.

"Подобные ситуации позорны и не должны повторяться в будущем", – убеждают в Winew.

Ярина Черногуз с подругой попросили водителя выключить российский сериал в автобусе Facebook/Ярина Черногуз

Там также добавили, что являются партнерами с Bus Trans (сервис онлайн-бронирования и продажи билетов на автобусы по Украине и Европе), через который и заказывали билеты волонтеры. Однако на вопросы пользователей соцсети о том, как компания собирается наказать водителя, в Winew не ответили.

вВодитель автобуса Facebook/Ярина Черногуз

Отметим, что ситуация получила огласку и украинцы поддержали позицию девушек-волонтеров. Некоторые даже собрались устроить водителю "разборки".

"Ночь. Все эти люди с нетерпением ждут водителя, который выгнал Ярину Чорногуз из автобуса за замечание о просмотре российских сериалов. Кстати, она тоже здесь", – написал в Facebook Сергей Мазур.

Люди вызвали на разговор водителя, который выгнал волонтеров из автобуса Facebook/Сергей Мазур

Позже он добавил, что автобус, на который ждали люди, так и не приехал.

"Водитель, который выгнал Ярину Черногуз и ее подругу, почему-то по-мужски зассал. Зато фирма извинилась. Получила финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все", – написал Мазур.

Они хотели услышать от него объяснения Facebook/Сергей Мазур

Комментарии украинцев Facebook/Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пассажирские перевозки

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская волонтер Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал. Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, также волонтера, посреди дороги, "чтобы дальше спокойно смотреть российское кино".

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