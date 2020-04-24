Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

Начальная точка реализации плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации, сообщает Телеграм-канал главы Кабинета министров.

"Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность", – говорится в сообщении.

Карантин в Украине

Пять этапов выхода из карантина:

Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов (для этого необходимо, чтобы в течение 10 дней со дня окончания карантина количество больных не росла более 5%) Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской систем (для этого необходимо, чтобы число случаев заражения коронавирусом снижалась, а количество тех, кто выздоровел – росла) Высвобождение медицинской системы от больных (для этого нужно, чтобы количество тех, кто выздоровел, вдвое превышало количество новых случаев. Также в больницах должно быть менее 10% больных) Полный контроль над очагами болезни (для этого этапа нужно, чтобы в течение 10 дней количество новых случаев составляла не более 5 на область) Прекращение внутренней передачи вируса (для этого должны фиксироваться лишь единичные случаи коронавируса)

План выхода из карантина в Украине

На первом этапе откроют парки и скверы, часть заведений красоты, оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кафе, автомойки. Дадут работать юристам.

На втором этапе могут возобновить учебу в выпускных классах, работу ресторанов на вынос, гостиниц, спортзалов и фитнес-центров и восстановить соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

На третьем этапе будут открывать кинотеатры и театры, ТРЦ (без игровых площадок) заведения питания, отдельные учебные заведения. Метро будет работать для спецперевозок. Также разрешается междугородные пассажирские перевозки в пределах области.

На четвертом этапе заработает метро и весь наземный транспорт. Откроют все заведения питания, культурные заведения, ТРЦ, а также плановой и стоматологической помощи.

На пятом этапе намерены снять все другие ограничения, кроме случаев, установленных органами местного самоуправления.

Шмыгаль добавил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт и с какими ограничениями Украине придется жить.

"Это так называемая "экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно и в следующем", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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