Шмыгаль о карантине выходного дня: если не сработает, будет нужен локдаун

Без карантина выходного дня уже через три недели количество случаев коронавируса в Украине может увеличиться до 20 тысяч за сутки. А если и он не сработает, то в правительстве не исключают переход к жесткому локдауну в стране, как весной.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на на заседании Верховной Рады 17 ноября. OBOZREVATEL собрал главные тезисы главы Кабмина правительства, которые он озвучил с трибуны парламента.

Прогнозируя рост заболеваемости украинцев коронавирусом, Шмыгаль опирался на статистические данные от СНБО. Они, по его словам, свидетельствуют, что активность граждан в крупных городах с населением более 100 тысяч в субботу, 14 ноября, снизилась почти на 19%, а в воскресенье, 15-го, – на 27%.

"То есть, люди банально остались дома. Это стало крупнейшим достижением карантина и наименьшим передвижением украинцев с весны, когда действовал жесткий карантин. Это значит, что карантин выходного дня дает свои результаты", – убежден премьер.

Он добавил, что эффект от таких ограничений в виде снижения заболеваемости COVID-19 станет заметным через две недели. Также подчеркнул, что они не являются украинским ноу-хау – их ввели по примеру Израиля и Турции, которым благодаря такому карантину удалось разорвать цепь передачи вируса.

"Основная задача, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших. То есть зафиксировали его на цифрах не более 12-15 тысяч случаев в день. В ближайшие две недели мы должны увидеть первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех правил. Основанием для таких оценок является то, что карантин выходного дня уже продемонстрировал свою эффективность в других странах", – отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что благодаря установленным для выходных с 14 до 30 ноября ограничением в стране, вероятно, уменьшится рост числа больных COVID-19. Если же заболеваемость будет только расти и в больницах возникнут проблемы с местами для инфицированных, то правительство будет рассматривать введение локдауна, как весной.

"Если карантин выходного дня не будет обеспечивать уменьшение количества социальных контактов, то, по данным аналитиков СНБО, отметку в 20 тысяч случаев за сутки мы можем пересечь уже через три недели. Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться койко-места, это при том, что мы вдвое увеличили их количество за последние месяцы. Но путь будет только один – жесткий карантин, аж до полного локдауна", – подчеркнул премьер.

По его словам, тотальный карантин будет вводиться минимум на три недели. Хотя он и остается крайним шагом.

"Мы понимаем, что введение долгосрочного локдауна нанесет удар по нашей экономике. Решение о нем не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Но над этой альтернативой нужно работать", – подытожил Шмыгаль

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