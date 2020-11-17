Шмыгаль о карантине выходного дня: если не сработает, будет нужен локдаун
Глава правительства говорит, что активность украинцев в крупных городах уменьшилась
Это якобы стало возможным благодаря ограничениям 14-15 ноября
Хотя снижение заболеваемости COVID-19 среди населения ожидают лишь через две недели
Без карантина выходного дня уже через три недели количество случаев коронавируса в Украине может увеличиться до 20 тысяч за сутки. А если и он не сработает, то в правительстве не исключают переход к жесткому локдауну в стране, как весной.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на на заседании Верховной Рады 17 ноября. OBOZREVATEL собрал главные тезисы главы Кабмина правительства, которые он озвучил с трибуны парламента.
Прогнозируя рост заболеваемости украинцев коронавирусом, Шмыгаль опирался на статистические данные от СНБО. Они, по его словам, свидетельствуют, что активность граждан в крупных городах с населением более 100 тысяч в субботу, 14 ноября, снизилась почти на 19%, а в воскресенье, 15-го, – на 27%.
"То есть, люди банально остались дома. Это стало крупнейшим достижением карантина и наименьшим передвижением украинцев с весны, когда действовал жесткий карантин. Это значит, что карантин выходного дня дает свои результаты", – убежден премьер.
Он добавил, что эффект от таких ограничений в виде снижения заболеваемости COVID-19 станет заметным через две недели. Также подчеркнул, что они не являются украинским ноу-хау – их ввели по примеру Израиля и Турции, которым благодаря такому карантину удалось разорвать цепь передачи вируса.
"Основная задача, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших. То есть зафиксировали его на цифрах не более 12-15 тысяч случаев в день. В ближайшие две недели мы должны увидеть первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех правил. Основанием для таких оценок является то, что карантин выходного дня уже продемонстрировал свою эффективность в других странах", – отметил премьер.
Шмыгаль отметил, что благодаря установленным для выходных с 14 до 30 ноября ограничением в стране, вероятно, уменьшится рост числа больных COVID-19. Если же заболеваемость будет только расти и в больницах возникнут проблемы с местами для инфицированных, то правительство будет рассматривать введение локдауна, как весной.
"Если карантин выходного дня не будет обеспечивать уменьшение количества социальных контактов, то, по данным аналитиков СНБО, отметку в 20 тысяч случаев за сутки мы можем пересечь уже через три недели. Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться койко-места, это при том, что мы вдвое увеличили их количество за последние месяцы. Но путь будет только один – жесткий карантин, аж до полного локдауна", – подчеркнул премьер.
По его словам, тотальный карантин будет вводиться минимум на три недели. Хотя он и остается крайним шагом.
"Мы понимаем, что введение долгосрочного локдауна нанесет удар по нашей экономике. Решение о нем не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Но над этой альтернативой нужно работать", – подытожил Шмыгаль
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что из-за многочисленных обращений украинцев, нардепы будут просить Кабмин дать основательное объяснение модели "карантина выходного дня", который будет действовать в Украине в ближайшие две недели.
Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет министров готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором. Это упростит для бизнеса вопросы аренды и выполнения других обязательств.
Врач-инфекционист Сергей Крамарев заявил, что в Украине целесообразнее ввести локдаун, хотя и он помешать распространению коронавируса не поможет. Однако карантин выходного дня в стране будет вообще малоэффективным.