"Шмыгаль наплевал на память патриотов": Бутусов разнес премьера за Крым

Своим заявлением о подаче воды в оккупированный Россией украинский Крым новый премьер Денис Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули полуостров.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он пригрозил масштабными протестами в случае подачи воды Крыму.

"Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули Крым, которых убили в Крыму, которые ради освобождения Крыма и Донбасса пошли на войну сложили свои головы, потеряли здоровье, сражались за родину. Если на это заявление не отреагирует СБУ – значит, бороться за интересы Украины надо непосредственно народу, своими руками", – считает Бутусов.

Бутусов разнес премьера за Крым УНИАН

Он добавил, что в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке премьер-министра и возбуждении против него уголовного дела в СБУ.

"Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом не допустимо", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым.

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