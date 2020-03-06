"Шмыгаль наплевал на память патриотов": Бутусов разнес премьера за Крым

Своим заявлением о подаче воды в оккупированный Россией украинский Крым новый премьер Денис Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули полуостров.
Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он пригрозил масштабными протестами в случае подачи воды Крыму.
"Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули Крым, которых убили в Крыму, которые ради освобождения Крыма и Донбасса пошли на войну сложили свои головы, потеряли здоровье, сражались за родину. Если на это заявление не отреагирует СБУ – значит, бороться за интересы Украины надо непосредственно народу, своими руками", – считает Бутусов.
Бутусов разнес премьера за Крым
УНИАН
Он добавил, что в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке премьер-министра и возбуждении против него уголовного дела в СБУ.
"Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом не допустимо", – отметил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым.
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