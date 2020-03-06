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6 марта • обновлено в 12:14
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"Шмыгаль наплевал на память патриотов": Бутусов разнес премьера за Крым

2.8т
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Своим заявлением о подаче воды в оккупированный Россией украинский Крым новый премьер Денис Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули полуостров.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он пригрозил масштабными протестами в случае подачи воды Крыму.

"Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули Крым, которых убили в Крыму, которые ради освобождения Крыма и Донбасса пошли на войну сложили свои головы, потеряли здоровье, сражались за родину. Если на это заявление не отреагирует СБУ – значит, бороться за интересы Украины надо непосредственно народу, своими руками", – считает Бутусов.

Бутусов разнес премьера за Крым

Бутусов разнес премьера за Крым

УНИАН

Он добавил, что в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке премьер-министра и возбуждении против него уголовного дела в СБУ.

"Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом не допустимо", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Денис Шмыгаль Юрий Бутусов
Место
Украина
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Wick John
Wick John
Наплевал на кучку безмозглых свиней
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Те якобы сотни тысяч "патриотов" что драпали из Крыма поджав хвосты только и достойны того что бы на них плевали все кому не лень
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
А какие там могут быть. У ЗЕлупы 70% таких манкуртов. Он и сам такой, только побаивается, что завтра на столбе телепаться будет, а этот пока еще не осознал, но скоро и он поймет.
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