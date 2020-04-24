Главная Новости
24 апреля • обновлено в 04:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Школьница растрогала воина ВСУ письмом на фронт: благодаря тебе, я сплю спокойно!

274
Читать материал на украинском

Школьница-переселенка из 79 школы Днепра написала письмо с благодарностью воину ВСУ на фронт и растрогала его до дрожи в руках.

Трогательное видео, на котором защитник читает вслух обращение ребенка, появилось на сайте волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Привет, меня зовут Даша. Мне всего 13 лет, но я хочу, чтобы ты знал – я горжусь тобой. Именно благодаря тебе, я могу спать спокойно. Я переселенка, родилась и росла на Донетчине и слышала звуки выстрелов. Поэтому я знаю, насколько это страшно", – пишет девочка.

Воин ВСУ читает письмо школьницы

Воин ВСУ читает письмо школьницы

Скриншот видео

"Я очень тебе благодарна! Все мы очень тебе благодарны! Я хочу тебя попросить помнить об этом и не терять надежду. Скоро все наладится. Мы верим в твои силы и надеемся на тебя. Все будет хорошо. С любовью те, кто тобой гордится", – обратилась маленькая патриотка к защитнику Украины.

Воин проникся искренностью и необходимыми словами поддержки школьницы и дал ей обещание сделать все, чтобы она снова увидела родные края.

Воин ВСУ читает письмо школьницы

Воин ВСУ читает письмо школьницы

Скриншот видео

"Очень приятно, когда дети, которые не должны замечать и понимать, что здесь происходит, но они все прекрасно понимают и пишут такие приятные письма. Мы скоро ей поможем вернуться домой", – улыбаясь, сказал Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученики харьковской школы №26 трогательно поздравили воинов ВСУ с Пасхой. Дети объявили о своей ежегодной благотворительной акции для поддержки защитников, которые несут службу на Донбассе, и посвятили им стих.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги