Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов, который прошел курс лечения от коронавируса, пожаловался, что COVID-19 якобы создали, чтобы обрушить мировую экономику, и обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

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Своими мыслями он поделился в видеообращении, которое записал уже дома, и показал на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вот посмотрите на меня. Я поправился. Если мы не будем паниковать, я уверен, что мы удержим страну, как в 2014-м", – заявил он.

Шахов назвал коронавирус "выдумкой богачей" 24 канал

"Коронавирус – это сымитированная богачами болезнь, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции. Это негодяи, которые за все ответят... Президент Зеленский должен сделать заявление о расследовании о коронавирусе и думать, кому из стран предъявлять претензию. Я считаю, что здесь замешана "большая семерка", – выдал Шахов.

Как сообщал OBOZREVATEL, о заражении Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Вероятно, он заболел после поездки на курорт Куршевель (Франция).

31 марта нардеп заявил, что его легкие чистые и он выздоровел.

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