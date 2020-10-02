На Тернопольщине умер доктор, спасавший людей от коронавируса. Эксклюзивные детали

В Почаеве на Тернопольщине от пневмонии скончался доктор Иван Венжинович. Именно его портрет появился на бигборде с надписью "Спасибо за жизнь!" Коллеги врача говорят, что он просто сгорел от пневмонии, а вот тест коронавирус не подтвердил.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Заменял коллегу и попал на бигборды

Иван Венжинович с первых дней карантина находился на самой передовой борьбы с коронавирусом.

"Дело в том, что он входил в специальную коронавирусную бригаду, состоящую из анестезиолога, инфекциониста и терапевта. Вот он был терапевтом", – говорит заместитель главного врача Почаевской районной больницы Мария Пташник.

Именно поэтому его фото и попало в социальную рекламу. "Еще в начале эпидемии, весной, к нам приехали снимать сюжет о коронавирусе (это было агентство Associated Pess. – Ред.). Тогда уже у нас заболели врачи, в том числе и инфекционист. И Ивану Федоровичу пришлось его заменять. Вот он тогда все подробно и рассказывал о коронавирусе. А потом появилось его фото по всей стране. Он позитивно к этому относился", – рассказывает заместитель главного врача.

Сгорел за несколько дней

В свою больницу с тяжелой пневмонией доктор попал 28 сентября после обеда. Болезнь началась резко, с высокой температурой. Два дня он лежал дома, но затем его уже госпитализировали туда, где он сам спасал людей.

Еще два дня коллеги боролись за жизнь 51-летнего Ивана Венжиновича. Но он сгорал прямо на глазах. "Болезнь была тяжелой. И он умер. Действительно тест дал негативный результат на COVID-19. Поэтому мы не знаем это была вирусная или бактериальная пневмония. Да и никогда, наверное, не узнаем", – говорит замглавного врача.

Пациенты выстраивались в очередь к доктору

У Ивана Венжиновича осталась семья. Его супруга, Ирина, работает тоже в больнице, руководит клинико-диагностическим отделением. Старший сын учится в медицинском, а младшая дочь еще ходит в школу.

Сам Иван Федорович очень давно работает в этой районной больнице. Он не только лечил пациентов в отделении терапии. Он был и семейным доктором, принимал пациентов. Коллеги говорят, что в коридоре поликлиники у него всегда была самая длинная очередь. Все хотели попасть на прием именно к нему.

"Толковый, внимательный, профессиональный. Он умел выслушать, обязательно помогал. Это был очень хороший доктор. Как теперь без него даже не представляю", – рассказала одна из пациенток.