Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Сеть озадачила магическая иллюзия с руками девушки. Видео

4.7т
Читать материал на украинском

Девушка Тори Парено опубликовала в сети трюк, в котором создается иллюзия словно ее руки проходят друг сквозь друга.

Данная оптическая иллюзия собрала в Twitter более 533 тысяч лайков и почти 180 тысяч перепостов.

Многие пользователи удивлялись, как девушке удалось так искусно выполнить трюк, принимая это на настоящую магию. При этом в сети пытались объяснить данный трюк.

Новости
Определяет уровень стресса: оптическая иллюзия украинца покорила соцсети

"Она сгибает пальцы левой руки, чтобы был этот странный эффект, потом она сгибает пальцы правой руки над пальцами левой. Это не сумасшествие какое-то, просто выглядит круто, когда она делает это быстро", – пытались объяснить иллюзию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.

В сети опубликовали снимок дикой природы, который озадачил пользователей зрительной иллюзией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Тимур Григоренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
10
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги