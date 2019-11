Сеть озадачила магическая иллюзия с руками девушки. Видео

Девушка Тори Парено опубликовала в сети трюк, в котором создается иллюзия словно ее руки проходят друг сквозь друга.

Данная оптическая иллюзия собрала в Twitter более 533 тысяч лайков и почти 180 тысяч перепостов.

Многие пользователи удивлялись, как девушке удалось так искусно выполнить трюк, принимая это на настоящую магию. При этом в сети пытались объяснить данный трюк.

"Она сгибает пальцы левой руки, чтобы был этот странный эффект, потом она сгибает пальцы правой руки над пальцами левой. Это не сумасшествие какое-то, просто выглядит круто, когда она делает это быстро", – пытались объяснить иллюзию.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri