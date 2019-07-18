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Сергей Оснач
Сергей Оснач
Общественный деятель, член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Все статьи автора

Кремль просто казиться через закон про українську мову

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16 липня – день, коли справдилися прагнення багатьох поколінь українців. Закон про мову набрав чинности. Для України – це видатна історична перемога. Для ворогів – страшна поразка. Саме тому стільки сил було кинуто на дискредитацію закону, на задурювання і залякування громадян, на нісенітні фейки, нібито мова роз'єднує українців і нібито закон про мову якийсь не такий.

Насправді мова об'єднує українців, робить нас єдиним народом, робить нас собою. Як показують дані останніх соціологічних досліджень, переважна більшість українців охоче споживає українськомовний контент, вітає збільшення його частки у медіях і підтримує державну протекцію української мови.

Досвід запровадження українського дубляжу, а пізніше – квот на радіо показав, що усі лякалки та заперечення проти законодавчої підтримки мови випаровуються, як роса на сонці, щойно починає працювати відповідний закон. Спекулювати й залякувати тим, що уже працює та справляє очевидний позитивний ефект, у політичних спекулянтів та кремлівської аґентури не виходить. Так само буде і з законом про мову: щойно він запрацює – не буде чим лякати.

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Закон працює, а Україна – святкує. У багатьох містах України відбуваються концерти та акції Мова об'єднує (приблизно за годину розпочнуться святкові концерти у Києві, Львові та Харкові) з нагоди набрання законом чинности. Зокрема, вже є чинними норми закону щодо держслужби, транспорту, освіти, спортивних заходів і (актуально!) виборчої аґітації тощо. Надалі буде ще багато приводів відсвяткувати запровадження норм щодо реклами, науки, медицини, сфери послуг, культурно-мистецьких заходів, книговидання, сертифікатів, друкованої преси, сайтів, інтерфейсів, ТБ… Тож наше свято – розтягнене в часі. У деяких випадках – невиправдано розтягнене. Але головне, щоб ніхто не зіпсував нашого свята спробами ревізії закону і намаганням домовитися з агресором – Росією – коштом мови.

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Кремль, який казиться через наш закон про мову і вкотре скликає з цього приводу Раду безпеки ООН, – і має казитися. Так було задумано. Це додає святковости й урочистости і без того святковій та урочистій події))

Новій владі, яка у своїй виборчій риториці активно використовувала меседжі, нібито мовним питанням роз'єднують українців, відволікають від корупції та инших нагальних проблем, радив би тепер менше просторікувати про мову, а просто виконувати закон і займатися "важливішими" проблемами, розв'язання яких було обіцяне електорату. Мовне питання – вирішене. Українська мова має законодавчий захист. Крапка.

7 років тому в Україні був Мовний майдан. Це був початок кінця режиму Януковича, і розпочався цей кінець саме з приниження владою української мови. Корисно пам'ятати всім наступникам.

Вітаю всіх із святом!

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Автор
Сергей Оснач Сергей Оснач
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
закон про мову украинский язык русский язык
Источник
Источник: Facebook Марини Данилюк-Ярмолаєвої
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Як у рашки бомбить від цього закону, так їм лячно що аж Радбез ООН скликали де їх послали нах :-)
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