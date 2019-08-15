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Сергей Русов
Сергей Русов
Психолог Все статьи автора

Феномен Цоя

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Наверняка многие из вас задумывались над тем, почему есть очень талантливые люди, которые после пика своей популярности уходят не только с творческого Олимпа, но и из нашей памяти.

И при этом есть личности, которые несмотря на годы, прошедшие с момента окончания их творческого и даже земного пути, продолжают, как магнит притягивать к себе внимание новых ценителей своего таланта, увеличивая таким образом число своих поклонников. Одним из ярчайших примеров такой личности был, и остаётся певец, музыкант и композитор Виктор Цой, со дня смерти которого прошло уже почти 30 лет!

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Говоря о незаурядно талантливом человеке, мы всегда обращаем внимание на его индивидуальность, замечая, что в нём есть что-то особенное, что кардинально отличает его от остальных. Так уж получилось, что необычность Виктора Цоя начиналась с его восточной (азиатской) внешности, которая всегда выделялась в нашей "славянской" полосе. И по сути, сама эта внешность была лишь обёрткой, которая, уверен, и нравилась-то не всем. Но под любым обликом может формировалась настоящая личность, которая по моему глубокому убеждению, всегда имеет два основных качества:

1) Конгруэнтность; 2) Ассертивность.

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Конгруэнтность – это гармоничное сочетание поведения, речи, эмоций и жестикуляции человека во время его общения с другими людьми. Также к такой целостности добавляется и полная искренность в выражении собственных чувств. По сути, конгруэнтность, это уровень соответствия между Я-реальным и Я-идеальным. Наличие конгруэнтности редко осознаётся её носителем, зато всегда ощущается теми людьми, которые общаются с такой личностью. Это ощущение возникает чаще всего на уровне интуиции, и проявляется в виде безусловного доверия и симпатии к такому человеку. Такую личность очень легко понять даже на уровне чувств!

Ассертивность – высшая ступень внутренней самостоятельности и осознанного чувства ответственности за собственное поведение и свой выбор, а значит и за свою жизнь. Способность, или навык принимать важные для себя решения без оглядки на мнение значимых других, основанное на простом правиле: "Я имею полное право сам оценивать моё поведения и нести ответственность за свои поступки!" Ассертивность даёт человеку внутреннюю свободу быть тем, кто он есть на самом деле – возможность стать конгруэнтным.

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Думаю, что оба эти качества у Цоя формировались постепенно. Особенно крепнет данное убеждение, когда слушаешь и читаешь рассказы его друзей и родных о сильной застенчивости Виктора в подростковом возрасте и ранней молодости. Можно только представить, как ему было непросто преодолеть момент первого публичного выступления, когда юношеская неуверенность рисовала в воображении насмешки окружающих над его незрелыми текстами и романтической натурой. Правда, кроме врождённого таланта, у Виктора была ещё одна черта, которая вела его вперёд вопреки всему – целеустремлённость. Полагаю, что именно она позволила ему, преодолев внутреннюю робость, записать в возрасте 20 лет свой первый альбом "45". Видимо, Цой интуитивно чувствовал, что сможет достичь успеха в своём деле, и быть на шаг впереди остальных.

Его неординарная внешность дополнялась абсолютно простыми, понятными текстами, и на мой взгляд, очень характерным стилем музыки, о котором я ещё скажу несколько слов в конце. И так, постепенно обычный советский парень, с незаурядным даром к саморазвитию, через своё творчество смог раскрыть весь личностный потенциал, и стать самим собой – объединив в своей натуре реальное и идеальное Я. И в этом его, цельном образе, миллионы поклонников его таланта, как в зеркале увидели выражение той простоты, решительности и душевной искренности, на проявление которой, по разным причинам, не могли решиться сами.

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Как на карте полёта, рисуя свой творческий путь, Цой ушёл с наивысшей точки, видимо так и не успев осознать того, какое количество молодых людей по всему бывшему Союзу, да и за его пределами, он научил своими песнями играть на гитаре, и требовать перемен. Да, жизнь любого из нас – это путь, и в какие-то моменты он знаменуется преодолением, борьбой, а иногда и войной, неважно – внутренней, или внешней. И, ясно понимая, что на любой войне обязательно есть потери, у Цоя к концу жизни, чётко прорисовался собственный, индивидуальный стиль музыки, который я называю: "Торжественная печаль". Если взять его самые известные и популярные песни, то в самом их минорном мотиве содержится та неизбывная грусть и тоска, которая венчает любую настоящую победу в жестоком бою!

Да, Виктора Цоя, как человека нет уже много лет, но в своём творчестве он продолжает жить, как настоящая фигура, делающая особенным любой фон.

Сама жизнь Виктора, по сути, стала его творчеством, и воплощение личного вдохновения. И как ни крути, и как ни относись к этому парадоксу,

но по-настоящему бессмертным его сделала собственная смерть, которая даже теперь, спустя много лет, не давая забыть о нём, раз за разом подталкивает всех поклонников его таланта, писать и говорить: "Цой жив!"

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Автор
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
ну хоть про Витю вспомнили))))
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