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11 сентября • обновлено в 00:19
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Сергей Притула
Сергей Притула
Украинский комик и телеведущий Все статьи автора

Українців і далі сватають із "мишебратьями"

12.8т Читать материал на украинском

Робимо з малим вчора уроки. Зарубіжна література. 6 клас. Міфи.

Дійшли до перевірочних запитань. Читаю 6-те. І от я не розумію... чи це просто за 5,5 років війни у мене так загострилось сприйняття усього що пов‘язано з Росією чи подібне запитання у підручнику для українського школяра – це нормально?!

Українців і далі сватають із "мишебратьями"

Просто мені здається, що подібні формулювання – це шматочок мозаїки під назвою "мишебратья"! Типу, неба біди, у нас стільки спільного, навіть міфологія. Хоча з огляду на слов‘янськість, згадану у запитанні, до нас ближчими є і білоруси, і поляки, і словаки. Але нє, блін, нас і далі сватають із любителями частушек в косоворотках.

Так, наче нічого і не трапилось...

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Автор
Сергей Притула Сергей Притула
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
пропаганда
Источник
Источник: Facebook Сергія Притули
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Комментарии
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОВТОРЮ, ЧТО ЗНАЧИТ ПРИТУЛА НА УКРАИНЕ. ВЗЯТО С ОБОЗа: "Молодежь нанимала хату. Девушки приносили угощения, рукоделие и свечи, парни – выпивку, музыку и солому. Через посыльного парень выяснял у понравившейся девушки, будет ли она с ним ночевать. Если девушка соглашалась, то отвечала гонцу "Мокро". В случае отказа — "Сухо". Когда на вечернице догорали свечи, пары располагались на соломе и начинали притулы – объятия, поцелуи, петтинг. Притулы ни к чему не обязывали, и на утро пары могли распадаться. Если девушка одному дала притуляться, то должна давать и другим. Поэтому постоянно формировались новые союзы. Отсутствие нижнего белья у девушек добавляло притулам пикантности. Парни выпрашивали у девушек возможность "намочить кончик" — совершить половой акт без дефлорации. Некоторые на вечерницах учились и "высмыкивать", извергая семя "в шмотку". Но из-за сексуальной неопытности молодежи, девушки на притуле могли лишаться невинности и беременеть." :-))))))
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2 из 9 ответов | показать все
Gordon Yury
Gordon Yury
Трубицын Александр, и что, сохранил портрет деда в гусарском мундире? Ты кстати писал, что он был инженером, без колебаний принявший советскую власть... а вот теперь вдруг гусар... Был бы твой дед гусар - не писал бы ты сейчас свои мерзкие высеры, ибо с молоком матери впитал бы в свою головенку такие понятия, как честь и совесть. Кстати, объясни - в какой стране ты живешь? Ведь той, у которой символами являются красный флаг и советский герб более не существует - она канула в лету во многом кстатиблагодаря и стараниям коммунистов. Или ты привидение, неспособное найти упокой в аду? Ведь рая тебе не видать, как своих ушей!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Трубицын Александр, интересует, интересует... Иначе не сидел бы ты здесь сутками, безрезультатно кропая свои мерзкие высеры на ОБОЗРЕВАТЕЛЕ. Ведь от медийных ресурсов в эрэфии тебя отлучили окончательно... ибо от твоего косноязычного "штиля" даже соплеменники нос воротят! Что касается бывших русских - так это ты о себе и тебе подобных... Какие же вы русские - вы упоротые московиты, иначе ВАТНИКИ, преклонившие колени перед мироточащей иконой кремлевского идола и поклоняющиеся мерзкому, проклятому всем советским народом триколору. Интересно, куда же делись у вас ум, честь и совесть советской эпохи. Да и гордость куда-то делась - осталось одно лизоблюдство...
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Н Олег
Н Олег
интерестно, шо там розповидаэ очередной мышебрат из тернопля? ... небось скулит, шо украинцы как ни в чём не бывало разговаривают на родном русском?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Наче триста років були разом...тільки Росія, як той п'яний чоловік бив і бив Україну, як міг...Тому треба забувати про ті "російські" казки, поетів, вчених...
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2 из 5 ответов | показать все
Gordon Yury
Gordon Yury
Трубицын Александр, хотел бы напомнить, что все порушили двуличные коммунисты, к числу которых ты и относишься. Ведь настоящие коммунисты никогда бы не преклонили колени перед мерзким, ненавидимым всем советским народом, триколором. Но ты к ним не относишься ибо предательство у тебя в крови! Это доказано твоей родословной...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ukr Igore, кугут, пасти свиней - Ваше занятие. А русские - у станков стояли, машины конструировали, заводы строили, авиа- и ракетостроение на Украине создавали... А селюки всё порушили. :-)
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