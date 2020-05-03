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3 мая • обновлено в 22:51
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Сенцов резко ответил Зеленскому из-за трагедии в Одессе

83.4т
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Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он задал вопрос о том, кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Как Сенцов написал на своей странице в Facebook, вскоре президент может усомниться и в том, кто начал войну на Донбассе.

"Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", – написал он.

"Кто начал войну на Донбассе?" Сенцов резко ответил Зеленскому из-за трагедии в Одессе

Ранее Зеленский заявил в Facebook, что "сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов".

"Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года – один из них", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 2 мая люди в условиях карантина из-за коронавируса почтили память погибших в 2014 году в Доме профсоюзов, возложив к зданию цветы. На протяжении дня было зафиксировано несколько стычек.

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Читайте все новости по теме "Трагедия 2 мая в Одессе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Трагедия 2 мая в Одессе
Персоны
Владимир Зеленский Олег Сенцов
Место
Украина
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Комментарии
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тимчук нина
тимчук нина
Не Президент Украины, а чудо-юдо рыба -кит он на солнышке лежит. что не выступление , то перл.
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4
0
Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
А кто вообще этот сенцов? Все и так прекрасно понимают кто и как в 2014 году развязал этот кошмар!!!
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0
6
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Станиславский Сергей, видимо не все...некоторым напоминание требуется.
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3
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
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