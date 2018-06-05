Олег Сенцов

Сенцов встретился с адвокатом Дмитрием Динзе и режиссером Аскольдом Куровым, автором фильма "Процесс" о деле Сенцова. Вместе с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом они приехали в Лабытнанги в колонию, где находится украинский режиссер.

"Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи, - рассказал Динзе. - Делали узи, осматривали. Внутренние органы в порядке, находится в удовлетворительной форме. Постоянно осматривает врач в колонии, из управления медчастью. На 12-й день голодовки он сказал Олегу, что ему нужно колоть поддерживающий коктейль: прокапывают раз в два дня. Сейчас его состояние на пике и в любой момент может пойти отрицательная реакция. У каждого организма она наступает в разные сроки, но точно на к 30-му дню произойдет. Когда такое случится, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет фатальный. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега".

Новости Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Сенцов пояснил свое заявление, переданное через адвоката, где называет условием прекращение голодовки - освобождение политических заключенных граждан Украины. "Это его манифест, он не называл имена и ничего не просил у российской власти, - рассказал Аскольд Куров. - Он поставил условием прекращение голодовки - освобождение политзаключенных". "Он начал голодовку, чтобы привлечь внимание к тому, что освобождения не происходит. Но при этом Олег отметил, что ему нужны будут доказательства того, что процесс освобождения запущен, что это не будет какой-то единичный случай", - отметил Динзе.

Про голодовку Саши Кольченко Сенцов сказал, что ему жаль, что Саше приходится через это проходить, учитывая его слабое здоровье.

Сотрудники колонии изначально дали понять Сенцову, что он может встретиться либо с Куровым, либо с архиепископом Климентом. Кто такой Климент он не знал и отказался от встречи с ним. Позже адвокат пояснил, что по российскому законодательству, Сенцов имеет право на отправление религиозных нужд и это не будет происходить за счет количества разрешенных свиданий, а также рассказал о деятельности архиепископа для поддержки политзаключенных и их семей в Крыму. Олег написал согласие на встречу с формулировкой: "неожиданно возникла необходимость в исповеди". Однако сегодня Климент попасть к Сенцову не успел. Динзе, архиепископ Климент и Аскольд Куров остались в Лабытнанги до завтра.