Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина: Ляшко назвал причины

В Украине семь областей не отвечают критериям для перехода к следующему этапу смягчения карантина, который предполагается уже с 1 июня.

Об этом на брифинге Министерства здравоохранения заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, он напомнил, что снятие карантинных ограничений в регионах зависит от определенных признаков эпидемической ситуации: инцидентности, наполненности коек в медучреждениях, которые лечат коронавирус, а также количества тестирований.

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

"Сегодня в Украине только одна область превышает показатель в 50 процентов по загруженности коек. Это Черновицкая – 54,5%", – отметил Ляшко.

Кроме этого, добавил он, по тестированию (более 12 000 на 100 тыс. населения за последние семь дней) не отвечают Донецкая (9 тестирований на 100 тыс. населения), Луганская (9,3) и Львовская (11,98) области.

Тогда как по показателю инцидентности, то есть заболеваемости за последние семь дней, не смогут ввести послабления карантина Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что начиная с 1 июня в Украине позволят работать бассейнам, спортзалам, а также автошколам. Кроме того, восстановится движение поездов и межобластного сообщения.

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