Главная Новости
26 мая • обновлено в 10:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина: Ляшко назвал причины

1.1т
Читать материал на украинском

В Украине семь областей не отвечают критериям для перехода к следующему этапу смягчения карантина, который предполагается уже с 1 июня.

Об этом на брифинге Министерства здравоохранения заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, он напомнил, что снятие карантинных ограничений в регионах зависит от определенных признаков эпидемической ситуации: инцидентности, наполненности коек в медучреждениях, которые лечат коронавирус, а также количества тестирований.

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина

"Сегодня в Украине только одна область превышает показатель в 50 процентов по загруженности коек. Это Черновицкая – 54,5%", – отметил Ляшко.

Кроме этого, добавил он, по тестированию (более 12 000 на 100 тыс. населения за последние семь дней) не отвечают Донецкая (9 тестирований на 100 тыс. населения), Луганская (9,3) и Львовская (11,98) области.

Тогда как по показателю инцидентности, то есть заболеваемости за последние семь дней, не смогут ввести послабления карантина Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина: Ляшко назвал причины

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что начиная с 1 июня в Украине позволят работать бассейнам, спортзалам, а также автошколам. Кроме того, восстановится движение поездов и межобластного сообщения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги