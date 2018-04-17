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Микола Мединський
Микола Мединський
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Що поєднує біблійні події із фронтовими буднями?

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Що спільного між Христом і Українським воїном? Що поєднує біблійні події та наші жорстокі фронтові будні? – напевно, спитаєте Ви.

В першу чергу Український воїн, що став на захист свого народу во ім'я Перемоги і Торжества Божої Правди На Українській землі, свідомо чи на рівні підсвідомості наслідує Христа у Любові та Жертовності.

Як і в ті далекі біблійні часи, коли вже здавалося через амбіції та гріховність шлях до Небесної Батьківщини людству закритий остаточно, навіть обіцяного Месію не сприймають, розпинають на хресті.

Але ж Христос приймає терпіння і хресну смерть заради життя і спасіння цілого людства.

Тож своїм Воскресінням долає смерть і перемагає диявола, тим самим відкриваючи двері до Царства Божого.

Так і в наш час, коли вже здавалося, що Український дух на сході України сатанино-московитські жорна знищили остаточно, коли вже думалось що звичай і традиція нашого народу у цих славних, козацьких степах це майже забута давня історія...

І ось через кроваву відкупительну жертву нашого воїнства на Українській Голгофі воскресає Український дух, Українська земля породжує нових Героїв... Відновлюється козацька Слава - Слава України.

Тож від поста до поста, від позиції до позиції, освячуючи Великодні кошики (насправді кошиками слугують або фронтові гальми або ящики з під патронів) та паски, ділимося із воїнами Великодньою радістю.

ХРИСТОС ВОСКРЕС У ТЕМНОМУ КАМ'ЯНОМУ ГРОБІ - УКРАЇНА ВОСКРЕСА У НАШИХ ІЗ ВАМИ СЕРЦЯХ!

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Автор
Микола МединськийМикола Мединський
Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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