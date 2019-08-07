"Счастье и Станица наши!" СБУ сделала противоречивое заявление и разозлила украинцев

В Службе безопасности Украины назвали появление переговорщиков от "ЛНР" на территории Станично-Луганского района с претензиями касательно линии разграничения "сознательной провокацией" террористов.

При этом, пресс-служба СБУ оправдалась в Facebook, почему Ольга Кобцева и Владимир Дейнега, которые потребовали отдать "республике" города Сачстье и Станица Луганская, не были задержаны за подобные высказывания.

"Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушение перемирие", – пояснили в службе.

В "ЛНР "заявили права на Счастье и Станицу Скриншот из видео

При этом, в СБУ заверили, что она расследует уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом", – подчеркнули в сообщении.

Украинцы бурно отреагировали на объяснение СБУ. "А убийство четырех морпехов это часом не нарушение договоренностей?", "А давно Украина стала нейтральной зоной, на которой не задерживают террористов? Да, это провокация. Успешная, раз их никто не задержал", "Вас там не было. Поэтому не надо говорить, что было бы, если бы вы были там", "Ищете себе оправдание", "Что вы вообще несете?" – возмутились в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы не убрали блокпост и не выполнили часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской. Они использовали ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории.

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