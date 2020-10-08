СБУ обратилась к Google и Apple из-за "ВКонтакте"

СБУ обратилась к компаниям Google и Apple с требованием принять меры относительно приложения российской соцсети "ВКонтакте", которая нашла техническую возможность обходить блокировку в Украине.

Как говорится в ответе пресс-центра СБУ на журналистский запрос "Укринформа", в ходе мониторинга установлено, что отдельные компании в обход запретов принимают меры, направленные на обеспечение пользователям возможности обходить блокировку российских ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения мобильных устройств.

"По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – сообщили в спецслужбе.

Также СБУ с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам обратилась в МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности компании Google и Apple в соответствие с требованиями украинского законодательства.

В то же время в СБУ отметили, что санкционное законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторых видов санкций и не определяет государственные органы, ответственные за реализацию конкретных видов санкций.

Кроме того, действующим законодательством не урегулирован порядок и механизм выполнения такого вида санкций, как запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователей к ресурсам/сервисам, в том числе к субдоменам.

"Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания", – говорится в сообщении.

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