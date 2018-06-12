Пытали и два года держали в сарае: в Украине воспитанник интерната попал в рабство

Около г. Умань, что в Черкасской области, на одной из заправок у трассы обнаружили сильно побитого мужчину, который утверждал, что сбежал из рабства.

25-летний Степан рассказал свою историю побега попутчикам по дороге в столицу. Об этом написала на своей странице в Facebook Яна Сикорская.

"На одной из заправок у трассы он попросил моих друзей подвезти его до Киева. Они разговорились, и вот, что нам известно: после детского дома он проживал в специализированном интернате, где одно руководящее лицо забрало документы и пенсионные карты у таких, как Степан", ― написала девушка.

Facebook Yana Sikorska

Facebook Yana Sikorska

Помимо этого, она рассказала, что воспитанников интерната "раздали в рабство тем, кому нужна рабочая сила".

"Степан около двух лет жил в сарае, каторжно работал, его кормили раз в день и разбили ему телефон. Вместе с ним там пребывала женщина, которую однажды куда-то вывезли и после этого не видели", ― рассказала Яна Сикорская.

Парню удалось сбежать после того, как двое удерживающих его людей сильно избили его. У Степана диагностировали побои и перелом четырех ребер.

"Воспользовавшись пьяным состоянием своих "хозяев", Степан сбежал. Неделю он бродил по лесам и трассам, пока на заправке не попал на людей, которые ему помогли. Друзья оформили его в одну из больниц Киева, где его прооперировали и установили дренаж", ― пояснила девушка.

Как рассказала автор поста в комментарии для OBOZREVATEL, врачи сделали пометку в медицинской карте парня о необходимости прибытия полиции. Однако по состоянию на 12:45 12 июня, по словам девушки, правоохранители к Степану не приезжали. Также Яна Сикорская отметила, что интернат, в котором ранее проживал Степан, находится в Умани.

Пострадавший утверждает, что в похожем плену в разных местах могут находиться еще около 10 человек с разными группами инвалидности.

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