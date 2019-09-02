"Саперы-самоубийцы": стало известно о новой подлости террористов "ДНР"

Вооруженные формирования "ДНР" используют местное население в качестве "саперов-самоубийц".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, террористы запугивают людей и заставляют протаптывать тропу по минному полю в сторону позиций украинских военнослужащих.

"Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения из Донецка после запугивания боевиками пошел по заминированной местности в сторону позиций украинских военнослужащих, чтобы протоптать дорогу для последующего прохождения диверсионных групп "ДНР", – уточнил блогер.

Житель Донецка

Треккинговое устройство

По его словам, украинские военнослужащие приняли мужчину, накормили, оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что это его не первый случай и таких как он, много по всей линии разграничения.

"При осмотре, у Ивана Ивановича было найдено трекинговое устройство, которое определяет местоположения движущегося объекта. Так террористы "ДНР" записывали проход через минные поля, не жалея человеческих жизней. Теперь они используют мирное население, как смертников", – уверен Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый премьер-министр самопровозглашенной "ДНР" Александр Бородай и его пособники замахнулись на новые территории Украины. Они заявили, что в их планах захватить Киев, а потом и Львов.

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