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Самые страшные пророчества Ванги и Эйнштейна начали сбываться? СМИ подняли панику

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В сети забили панику из-за пророчеств известной болгарской предсказательницы Ванги и гениального физика Альберта Эйнштейна о море пчел, которые якобы начали сбываться.

Так, "Комсомольская правда" пишет, что сообщения о гибели насекомых поступают из всех уголков планеты и это может свидетельствовать о приближающемся конце света.

Примечательно, что Ванга спрогнозировала апокалипсис, который должен был произойти в 2004 году. "Сперва исчезнут пчелы, а следом – человечество", – говорила она.

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Ванга предсказала пчелиный мор

Ванга предсказала пчелиный мор

Массовое вымирание насекомых якобы началось в 2006-2007 году и вскоре может перерасти в катастрофу. Некоторые ученые подтвердили, что пчелы вымрут по всему миру.

По словам же Эйнштейна, после исчезновения последней пчелы все люди Земли погибнут в течение четырех лет. По расчетам физика, планета уже тогда была обречена.

Окончательной датой апокалипсиса, по данным ученых, является 2039 год.

Пчелы

Пчелы

Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети началась истерия из-за возможного конца света после столкновения Земли с планетой-убийцей Нибиру.

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