Самые страшные пророчества Ванги и Эйнштейна начали сбываться? СМИ подняли панику

В сети забили панику из-за пророчеств известной болгарской предсказательницы Ванги и гениального физика Альберта Эйнштейна о море пчел, которые якобы начали сбываться.
Так, "Комсомольская правда" пишет, что сообщения о гибели насекомых поступают из всех уголков планеты и это может свидетельствовать о приближающемся конце света.
Примечательно, что Ванга спрогнозировала апокалипсис, который должен был произойти в 2004 году. "Сперва исчезнут пчелы, а следом – человечество", – говорила она.
Ванга предсказала пчелиный мор
Массовое вымирание насекомых якобы началось в 2006-2007 году и вскоре может перерасти в катастрофу. Некоторые ученые подтвердили, что пчелы вымрут по всему миру.
По словам же Эйнштейна, после исчезновения последней пчелы все люди Земли погибнут в течение четырех лет. По расчетам физика, планета уже тогда была обречена.
Окончательной датой апокалипсиса, по данным ученых, является 2039 год.
Пчелы
Известия
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети началась истерия из-за возможного конца света после столкновения Земли с планетой-убийцей Нибиру.
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